Torra defensa davant del cos consular l'alliberament dels presos polítics

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciat aquest dilluns que la situació d'injustícia per Catalunya "persisteix" i que l'exercici democràtic "continua compromès". Durant la recepció al cos consular acreditat a Catalunya, Torra ha explicat que el Govern ha seguit les recomanacions del grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU i ha exigit l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats.El cap del Govern ha reclamat que la "persecució" finalitzi i ha reivindicat que el de Catalunya no és un conflicte judicial sinó polític. Durant el parlament, ha dit que els polítics han estat escollits per fer política i ha recordat que el moviment independentista ha estat sempre "cívic" "pacífic" i "democràtic"."No demanem a ningú que estigui a favor de la independència, però si solidaritat respecte els drets que han pogut exercir altres països europeus", ha subratllat.

