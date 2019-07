L'Esquerra guerrillera contra el verí de la derrota

La presentació dels llibres de Sergi Sol Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures i de Gabriél Rufián Ser d'esquerres és ser l'últim de la fila (i saber-ho), ha reunit els dos autors i Ernest Maragall, Maxi Calero i Pep Picas, en un acte conduït per Maria Sisternas a la Casa del Llibre. Ha estat una trobada de l'Esquerra més guerrillera just en un moment de fortes tensions entre partits independentistes.Els pactes de govern a les principals institucions han accentuat les divisions entre JuntsxCat i Esquerra Republicana, que en pocs dies ha hagut de veure com es quedava sense l'alcaldia de Barcelona, malgrat haver guanyat, i ara contempla com és a punt de quedar-se sense la presidència de la Diputació de Barcelona . Potser per això, "dolor" ha estat una paraula repetida en l'acte d'avui. I és que ser d'Esquerra vol dir patir, segons els dirigents republicans que han intervingut.A l'acte d'avui, en canvi, no hi ha hagut cap fissura. Tots jugaven a casa i s'hi trobaven bé. Ernest Maragall ha fet una crida a mirar lluny i deixar de banda el "tacticisme", i ha elogiat els dos llibres com a representatius del pensament d'esquerres. S'ha preguntat què és avui ser d'esquerres a Catalunya i ha afirmat que vol dir moltes coses: "Tots hem de ser socialistes, ecologistes, feministes i republicans. I només serem d'esquerres de debò si som les quatre coses a la vegada".Maragall ha assegurat que "sense dolor no hi ha transformació perquè no hi ha res de franc" i que l'esforç és necessari per aconseguir transformar la societat. El regidor ha dit que l'esquerra ha de propugnar el compromís amb la raó, però que tenint la raó no n'hi ha prou perquè "ningú ens la donarà sense una gran autoexigència".Gabriel Rufián ha explicat que el seu llibre neix del fet que "els nostres avis tenien més consciència que nosaltres de qui eren els seus enemics". Rufián ha afirmat que la força de la dreta és la por i el que caracteritza a l'esquerra és el dolor. Ha advertit contra els riscos d'una indignació permanent, ja que "hi ha indignats que voten Vox". El dirigent republicà ha assenyalat que una de les claus de les derrotes de les esquerres estan en la incapacitat que moltes vegades han mostrat per inspirar els sectors populars.Sergi Sol ha recordat una frase de Junqueras ("Quan guanyem aniran per nosaltres") per referir-se als acords contradictoris a Barcelona i a la Diputació per desbancar ERC. Sol ha dit que no li ofèn tant que Ada Colau pactés amb PSC i Valls per romandre a l'alcaldia o que JuntsxCat ho faci amb el PSC a la Diputació, sinó pensar en el que dirien aquests contrincants si ERC hagués fet els mateixos pactes.Maxi Calero, amic d'Oriol Junqueras i un dels animadors de la plataforma Free Junqueras, ha explicat anècdotes del líder d'Esquerra i ha recordat que ha intervingut en 128 actes de presentació del llibre de Sergi Sol. Calero ha elogiat la capacitat de Junqueras a Sant Vicenç dels Horts per fer del seu partit un projecte guanyador en un lloc on Esquerra no havia guanyat mai. "Soc junquerista a mort i aquests senyors -ha dit- m'han convertit en independentista a mort".El cantautor Pep Picas, guitarra en ma, ha dut a l'acte el seu cant rebec per recordar que "no n'hi ha prou/ de penjar senyeres als balcons./Hem de demostrar al món/ que volem ser un poble lliure". La sensació de "no n'hi ha prou" s'ha fet present en l'ambient, com un senyal de l'actual moment.

