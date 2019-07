Detingut un pare per apallissar la seva filla a Barberà del Vallès

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns el pare d'una família de Barberà del Vallès per pegar la seva filla, de 20 anys, i el germà d'aquesta, de 17, per defensar-la dels seus atacs. Així ho ha avançat RAC1 , en una informació que la policia catalana ni ha confirmat ni desmentit.Segons l'emissora, els fets han tingut lloc la passada nit i el progenitor ha causat ferides greus a la cara "i fins i tot una desviació de mandíbula". El germà, per la seva part, s'ha interposat per defensar la seva germana i hauria fet servir un ganivet per atacar el seu pare.Tant un com l'altre han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de lesions i un jutge del Jutjats de Cerdanyola s'ha fet càrrec del cas.

