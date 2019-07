JxCat considera «màrqueting» que ERC els ofereixi presidir la Diputació

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha considerat "una operació de màrqueting considerable" que el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, els hagi ofert de presidir la Diputació de Barcelona a canvi de trencar l'acord a què han arribat amb el PSC . En aquests termes s'ha expressat durant una entrevista al programa Tot es mou de TV3.Pujol ha recordat que els republicans han pactat amb els socialistes en municipis com Tàrrega, Figueres i Sant Cugat del Vallès per prendre l'alcaldia a JxCat i els ha acusat de voler-los "portar a la irrellevància política". També ha assenyalat que, encara que ERC i JxCat pactessin, no sumen per governar i ha afegit que "els comuns no han dit res, no s'han mullat ni se'ls espera" malgrat que els necessitarien.Pujol ha volgut "corregir" Aragonès i ha garantit que el pacte amb el PSC sí que pot sortir endavant, a diferència de l'acord amb ERC, i ha afegit que és "el menys dolent per a l'independentisme", perquè l'alternativa que contempla és que els socialistes governin amb el suport de Cs i dels comuns i que es reprodueixi un cas similar al que va dur Ada Colau a revalidar l'alcaldia de Barcelona.Tot i que ERC es va reunir amb els comuns divendres passat per garantir-ne el vot a la investidura, Pujol sosté que això "no ha passat" i que res garanteix el suport dels comuns a la Diputació. A més, els ha retret que "per dogma de fe rebutgen els pactes amb JxCat".

