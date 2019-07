ICV acomiadarà els seus treballadors amb només 20 dies per any treballat

ICV va aprovar dissabte presentar un concurs de creditors i un expedient de regulació d'ocupació (ERO) , donada la greu "situació econòmica" en què es troba el partit. Aquest ERO, però, té una característica peculiar: la formació indemnitzarà els 16 treballadors afectats amb 20 dies per any treballat, segons informa el diari Ara Aquesta xifra és la mínima que permet la llei en casos d'acomiadaments per causes objectives -com és el cas-, i està vigent des de la darrera reforma laboral del PP en època de Mariano Rajoy, que enduria una de prèvia del PSOE en l'època de José Luis Rodríguez Zapatero. Totes dues reformes laborals van ser durament criticades des d'ICV, incloent-hi el punt concret de l'abaratiment dels acomiadaments.

