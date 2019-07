Una platja catalana entre les 40 millors d'Europa, segons «The Guardian»

El diari The Guardian ha publicat una selecció amb les 40 millors platges d'Europa . En el llista hi apareix una de catalana: la d'Aiguablava, a Begur. El prestigiós rotatiu britànic en destaca l'aigua cristal·lina i la possibilitat de bussejar o fer un àpat tranquil en alguns dels racons que t'ofereix un dels paratges emblemàtics de la Costa Brava.The Guardian explica que la millor opció per arribar a la platja d'Aiguablava és a través del Camí de Ronda. És la més al sud de les quatre bifurcacions que presenta el camí costaner, enganxada a les seves veïnes Fornells i la Platja Fonda.En el mateix llista hi apareixen quatre platges més de l'estat espanyol: La Concha, a Sant Sebastià; El Rompido, a Huelva; Playa de los Muertos, a Almeria; i Playa de Poo, a Astúries.

