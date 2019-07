Els artistes del festival Cap Roig que ja tenen les entrades exhaurides abans d'actuar

Alerta a tots aquells que volien anar al festival Cap Roig del 12 al 21 de juliol perquè aquest dilluns s'han anunciat els artistes que ja tenen les entrades exhaurides per als seus espectacles. A quatre dies de la inauguració de l'esdeveniment musical que té lloc entre els municipis de Palafrugell i Mont-ras, els concerts de Diana Krall (20 de juliol), Sílvia Pérez Cruz (21 juliol), Luis Fonsi (31 juliol), Morat (16 agost) i Aitana (18 agost) ja han esgotat, de forma anticipada, les entrades.El Festival Cap Roig -organitzat per Clipper's Live i amb l'impuls de Fundació Bancària La Caixa i Caixabank- també ha anunciat que només queden les últimes entrades pels concerts de Nile Rodgers & Chic (13 juliol), Sting (19 juliol), Ben Harper & The Innocent Criminals (26 juliol), Liam Gallaguer (27 juliol), Jamie Cullum (2 agost), David Bisbal (14 agost), Katie Melua (3 agost), Taburete (6 agost), Álvaro Soler (12 agost) i Ara Malikian (19 agost).El festival arrenca aquest divendres 12 de juliol amb el concert de Maluma. En total, 25 concerts fins al 21 d'agost als Jardins de Cap Roig. Tota la informació del festival es pot consultar a NacióDigital

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor