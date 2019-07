Ciutadans demana celebrar un ple extraordinari de seguretat a Barcelona

Les polítiques de seguretat van protagonitzar el final de l'anterior mandat a Barcelona i també estan al centre de la polèmica en l'inici de l'actual. El grup municipal de Ciutadans ha demanat aquest dilluns la celebració d'un ple extraordinari sobre seguretat.La presidenta del grup, Luz Guilarte, ha reclamat a l'alcaldessa, Ada Colau, que "doni la cara" pels "problemes de la ciutat". Guilarte ha assegurat que la inseguretat, l'incivisme i la sensació de desordre s'han "disparat".Guilarte també ha exigit a Colau que nomeni un regidor de Seguretat, després que durant l'anterior mandat l'alcaldessa assumís l'àrea, així com un increment d'efectius policials al carrer. A més, Ciutadans també reclama la creació d'un pla de xoc de seguretat que inclogui més dotacions policials per al patrullatge nocturn i la convocatòria de la Junta de Seguretat de la ciutat.El darrer baròmetre municipal, publicat el 28 de juny, reflecteix un ascens en la percepció d'inseguretat que senten els veïns de Barcelona. La inseguretat apareix com a principal problema de la ciutadania per un 27,4% dels enquestats, sis punts més que els registrats al Baròmetre del desembre del 2018, quan era la principal preocupació pel 21% dels entrevistats.Coincidint amb la presentació dels resultats de l'enquesta, el quart tinent d'alcaldia, Jordi Martí, a assegurar que Barcelona no és una "ciutat insegura" però va admetre que cal millorar la gestió municipal en aquest àmbit. Martí, va atribuir a l'augment de furts a la ciutat l'ascens de la percepció d'inseguretat i ha defensat la gestió del govern municipal en la matèria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor