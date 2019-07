Societat Civil Catalana prepara una estratègia de «reconnexió amb Espanya»

Societat Civil Catalana (SCC) engreixa una "estratègia de reconnexió amb Espanya", en paraules del seu nou president, l'exdiputat del PP Fernando Sánchez Costa . Historiador, de formació democristiana, Sánchez Costa explica ala perspectiva de l'entitat sobre el futur immediat. Segons ell, "la independència es juga a vint anys, no ara. En aquests moments, la societat catalana està esgotada". Per Sánchez Costa, "qui defensi el projecte més propositiu guanyarà el plet".L'estratègia de "reconnexió" de SCC se centrarà a "arribar fins al 70% de catalans que se senten també espanyols" i per això cal "persuasió" i explicar que Espanya és "un país plural". Sánchez Costa vol preparar Societat Civil per a "escenaris de negociació" que s'obriran entre el govern espanyol i la Generalitat: "No estem en un escenari preindependència, sinó en un altre". En aquestes negociacions, Societat Civil vol que "hi siguin presents també les demandes dels catalans no independentistes".Sánchez Costa insisteix que els escenaris que es dibuixaran exigeixen "empatia i pietat mútua" entre tots els catalans. Exdirigent del PP, alineat amb els sectors més moderats de la formació, es mostra sorprès pel fet que "en el moment més tens del procés sobiranista, a Madrid es parlés de suflé, i ara que la situació a Catalunya ha perdut intensitat, hi hagi sectors a Madrid que fan un discurs molt crispat".L'entitat va elegir Sánchez Costa com a president el 26 de juny passat, després que acabés el mandat de Josep Ramon Bosch, que va pacificar la situació interna i va generar un debat sobre el camí que havia de seguir SCC . Els darrers temps Societat Civil ha viscut tensions internes entre sectors que reclamaven preservar una línia d'enfrontament al sobiranisme i un altre que ha propugnat un discurs de reconciliació. Bosch va generar controvèrsia al defensar la immersió lingüística i manifestar-se sensible a un indult als presos polítics en cas de condemna per part del Tribunal Suprem.

