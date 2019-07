Absolt l'acusat pel cas de l'«escrache» a Rosa Díez a la UAB

Absolt l'ex-militant del @SEPC_nacional per l'ocupació de la seu d'@UPYD en solidaritat amb les encausades per l'escarni a @rosadiezglez ara fa 9 anys.



Avui, com fa 9 anys, defensar la llengua no és delicte! pic.twitter.com/TzFz1wWbWa — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) 8 de juliol de 2019

Un jutjat de Barcelona ha absolt Quim Roca, que s'exposava a una condemna de quatre anys de presó per l'ocupació que el Sindicat dels Països Catalans (SEPC) va fer el 2013 a la seu d'UPyD. Roca ha conegut la sentència aquest dilluns i l'organització antirepressiva de l'esquerra independentista, Alerta Solidària, l'ha fet pública.L'acció es va convocar com a resposta a l'acusació del partit contra quatre joves que van participar a l'"escrache" contra la seva líder, Rosa Díez el 2010. L'ocupació de la seu va provocar una denúncia d'UPyD contra trenta persones per violació del domicili d'una persona jurídica i una altra d'un militant del partit contra un jove per un presumpte delicte de lesions. Sis anys després UPYD s'ha retirat del cas, però el militant, Sergio Alexander Espejo Belizón, mantenia les acusacions i la Fiscalia havia rescatat la petició d'UPyD.Finalment Roca ha estat absolt per manca de proves que puguin demostrar la seva participació en els fets. El militant d'UPyD que el denunciava només el va reconèixer en un 60% a la roda de reconeixement de la fase d'instrucció i no l'ha pogut reconèixer durant el transcurs del judici. A més, la primera identificació del jove la va fer a través de fotografies i no presencialment.En declaracions a NacióDigital, Roca assegura estar "satisfet" per l'absolució. "Sempre havíem pensat que havia de quedar en no res", argumenta.L'advocat de Roca, Eduardo Cáliz, qualifica de "greu" el periple judicial pel qual ha passat el seu client. "Els anys que ha estat esperant una possible condemna greu no els hi tornarà ningú", defensa.

