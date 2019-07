Una Maria del Mar Bonet més íntima que mai arriba al «Sense Ficció» de TV3

El documental ens mostra la Maria del Mar més personal, més íntima, que parla dels camins que ha anat triant al llarg de la seva vida.

Maria del Mar Bonet és una de les icones més destacades de la cultura catalana. Per la seva brillant trajectòria, i per haver-se convertit en un referent que no coneix fronteres. Ara, els seus més de 50 anys de carrera quedaran recollits a la pantalla, i és que Maria del Mar arriba al Sense Ficció de TV3 amb un documental amb pinzellades íntimes que parla de la seva evolució, del moment d'aturar-se (o no), dels camins que ha pres, i els que van més enllà de la música i que per ella són fonamentals.Aquest dimarts a les 22 hores, els espectadors de TV3 podran gaudir d'aquesta producció tan especial, un retrat del viatge de l'artista que transporta el públic als seus inicis, i que permet entendre d'on surt la seva inquietud i la seva força vital, que l'han mantingut als escenaris tots aquests anys.El documental Maria del Mar té com a inici el viatge que va fer la protagonista a Cuba l'estiu passat per presentar el seu disc Ultramar, l'últim que ha publicat. A partir d'aquesta estada a l'illa i la seva immersió a la vida caribenya, l'espectador coneixerà, a poc a poc, la trajectòria de Maria del Mar Bonet des d'una òptica nova.Sota la direcció de Joan López i guió d'ell mateix i del periodista musical Jordi Bianciotto -articulista de-, els espectadors s'endinsaran en la vida de Bonet a través de testimonis que van des del seu germà o amics de la infància, fins a creadors d'origen i generacions diferents com Nacho Duato, Martirio, Borha Penalba, Joan Manuel Serrat, Lluís Llach i Manolo García. Al rodatge -que més enllà de Cuba també s'ha rodat a Mallorca, Barcelona i València- hi apareixeran igualment músics cubans com Jorge Reyes, José Maria Vitier i les seves famílies."Una veu universal de la música catalana". Així defineix Bianciotto la figura de Maria del Mar Bonet, de qui ressalta la seva capacitat per "eixamplar límits" musicals, i com va ser pionera a practicar la "trobada, més que no pas fusió", amb músiques d'altres cultures, fins al punt d'esdevenir "precursora" del que ara es coneix com a world music. El crític destaca també la capacitat de l'artista per explorar "diferents àmbits", des de posar veu a destacats poetes catalans fins a endinsar-se en músiques amb l'arrel al camp mallorquí. "Una artista ambiciosa, en el millor sentit de la paraula", resumeix."Maria del Mar" és la història i evolució de Bonet. Parteix d'imatges d'arxiu que mostren una jove cantant de la Nova Cançó que basa el seu repertori en la música tradicional de les Balears, i repassa la seva trajectòria fins que l'artista esdevé una creadora que cerca la inspiració arreu del Mediterrani -i del món-. Aquest camí que emprenen els espectadors amb la cantant també està farcit de moments íntims i personals de Bonet, que reflexiona sobre els canvis que viu, i el perquè de les decisions que marcaran la seva vida. Tampoc hi faltarà la gènesi de la cançó Què volen aquesta gent i com ha esdevingut un himne més enllà dels seus creadors.Les cançons de Maria del Mar Bonet són presents al llarg del documental, així com la imatge -sempre molt cuidada- dels seus discos.