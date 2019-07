La menor que va ser violada a Manresa estava atemorida perquè els agressors tenien una pistola

La menor víctima d'una presumpta violació múltiple a Manresa ha declarat aquest dilluns a la Secció 22 de l'Audiència de Barcelona i ha relatat com recorda que diversos dels acusats la van violar i, sobre si estava d'acord amb el que passava, ha dit que estava atemorida: "Home, si estaven amb les pistoles".Protegida per un paravent que la separava dels set acusats (que la podien veure declarar en una pantalla que estava gravant el seu testimoniatge), la víctima, que tenia 14 anys quan van tenir lloc els fets, ha explicat que només recorda "flaixos" del que va passar perquè creu que li van posar alguna droga a la beguda, encara que ha confirmat que recorda com la forçaven tres dels acusats: MPT, BAMC, i YJC.Ha explicat que ella se sentia atemorida perquè alguns d'ells -ha citat MART, MPT, i BBAMC- s'anaven "passant la pistola", i ha dit que recorda que ella estava al terra plorant i tenia una persona amb ulleres a sobre, que ha identificat com YJC.Pel que fa als altres acusats, ha dit que creu que la van forçar perquè la seva amiga Melody, que era amb ella a la festa, li ho ha explicat, i ha afegit que un dels flaixos que té és que diverses persones s'estaven masturbant a la caseta on van tenir lloc els fets. El judici va començar dimarts passat amb la declaració dels set acusats , que van negar la seva implicació en els fets: a sis d'ells la Fiscalia demana condemnar-los per delicte d'abús sexual -i no d'agressió sexual perquè no s'observa ús de violència- i l'acusació particular per agressió sexual, mentre que el setè està acusat per presumpta omissió de socors.El fiscal demanava en el seu escrit d'acusació, recollit per Europa Press, penes que van des dels 10 anys de presó fins als 19 anys i 6 mesos per als sis acusats, i per al setè, que només està acusat d'un delicte d'omissió de socors, una multa de 4.320 euros.Els fets van tenir lloc la nit del 29 d'octubre del 2016 en una festa en una fàbrica abandonada de Manresa, a la qual van acudir els acusats i en la qual hi havia unes 20 persones, en la seva majoria menors, segons el relat de l'escrit d'acusació de la Fiscalia.A les portes de l'Audiència s'hi han concentrat una cinquantena de persones convocades per la Plataforma unitària contra la violència de gènere, amb la pancarta 'Prou d'agressions contra les dones' i d'altres cartells amb el missatge 'No és abús, és violació'.La membre de la junta de la plataforma, Teresa Vidal, ha considerat que no es poden "diluir ni confondre les coses: una violació és una violació, i no és un abús ni cap altra cosa".Aquest dilluns hi ha concentracions convocades arreu del país i l'Estat davant dels ajuntaments de 6 a 8 de la tarda, depenent de cada cas. La concentració a Manresa serà a les 8 del vespre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor