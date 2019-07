Un incident químic a Castellbisbal deixa 23 afectats lleus

Incident amb risc químic al polígon industrial Sant Vicenç. de Castellbisbal aquest matí. El #SEM ha desplegat una estació de descontaminació i ha activat 11 ambulàncies que han atès a 23 afectats (lleus). 11 d'ells traslladats a diferents centres sanitaris. @bomberscat #UIS pic.twitter.com/FZqKnOH7CT — SEM. Generalitat (@semgencat) 8 de juliol de 2019

#bomberscat hem treballat en una empresa de Castellbisbal on diverses persones han resultat ferides per la reacció accidental d'hipoclorit sòdic i àcid sulfúric a les instal.lacions. No hi ha hagut afectació a l'exterior. Servei finalitzat.

6 vhs#bomberscat https://t.co/jbksqJQIj3 — Bombers (@bomberscat) 8 de juliol de 2019

Un incident químic a l'empresa d'acer Celsa, del polígon industrial Sant Vicenç, a Castellbisbal (el Vallès Occidental) aquest dilluns al matí ha obligat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a desplegar una estació de descontaminació i activar 11 ambulàncies. En total, han estat 23 els afectats lleus, per una reacció accidental d'hipoclorit sòdic i àcid sulfúric. Onze d'ells han estat traslladats a diferents centres sanitaris de la zona. El servei ja ha finalitzat i no hi ha hagut afectacions a l'exterior.Els Bombers han desplaçat sis dotacions al lloc de l'accident, i han explicat que la reacció ha estat molt focalitzada en l'espai concret on s'ha produït i que per això no ha suposat cap risc per a la població, tot i que els treballadors afectats han sentit molèsties per l'exposició i per això se'ls ha hagut de traslladar als centres hospitalaris. En qüestió de dues hores, la situació estava completament controlada.

