El PSC, sobre l'oferiment d'ERC a JxCat per presidir la Diputació: «Això és una subhasta?»

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, s'ha referit a l'oferiment d'ERC a JxCat per presidir la Diputació de Barcelona si trenquen el pacte amb els socialistes i ha demanat als republicans "una mica de seriositat i respecte". "Però això què és, una subhasta? Això no va així, ofereixen la presidència per fer què?", ha retret Illa.Segons el dirigent socialista, el pacte amb JxCat "és un plantejament polític de fons i sòlid". En aquest sentit, ha volgut insistir en la seva "plena confiança" que l'espai postconvergent respectarà l'acord. Fonts de la formació assenyalen que es tracta de "teatre" entre les dues forces majoritàries de l'independentisme.D'altra banda, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva nacional Illa ha informat que els socialistes han aprovat proposar l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, com a presidenta de la Diputació en la votació que tindrà lloc el dijous per constituir l'òrgan.

