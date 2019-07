PP i Cs signen un acord amb 155 mesures per governar la Comunitat de Madrid

PP i Cs han signat aquest dilluns un pacte per a la governabilitat a la Comunitat de Madrid que consta de 155 mesures -fent referència òbvia a l'article 155 aplicat sobre Catalunya- i situa com a presidenta la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso. El pacte atorga set conselleries al PP i sis a Ciutadans. Amb tot, PP i Cs només disposen de 56 dels 67 vots necessaris, i per tant no sumen prou escons com per assegurat la investidura. Necessitaran el suport de Vox, que ja ha qualificat l'acord de "vergonyós", en paraules de la seva candidata, Rocío Monasterio.El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistit que cal una negociació a tres bandes per "desbloquejar la situació" a Madrid i també a Múrcia, on Vox no va votar el candidat del PP. "Sembla que no han aprés res de Múrcia, perquè l'acord a Madrid no té els vots necessaris", ha afirmat Abascal, que ha rebutjat el "xantatge" de Ciutadans "al que està contribuint el PP".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor