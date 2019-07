Ja pots calcular les hores (i dies) que has invertit mirant sèries

El consum de sèries ha augmentat, i molt, en els últims anys. Segons Netflix, actualment hi ha 8,4 milions de persones que consumeixen tots els capítols d'una nova producció el mateix dia que s'estrena, són els coneguts com a binge racers.Segons explica el neurocientífic, Diego Redolar, "davant una marató de sèries, el cervell genera dopamina, un senyal químic relacionat amb el plaer", això explicaria els 8,4 milions de persones esmentades. Mirar sèries de televisió, doncs, aporta una recompensa natural i interna de plaer que reforça la relació amb aquesta activitat, i el cervell envia sensacions positives al cos perquè continuï amb aquesta tasca.Tenint en compte això, no és d'estranyar que cada vegada es dediquin més hores a mirar produccions televisives. De fet, fins i tot hi ha webs que ja calculen quant temps s'inverteix en fer-ho. Una d'elles és http://tiii.me/ . L'únic que s'ha de fer és introduir el títol de les produccions vistes, per exemple, Stranger Things i Friends, i el web anirà sumant i calculant els dies i hores.

