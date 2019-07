Mr. Gai Tarragona 2019: «Que ningú es tanqui, ni a l'armari ni a enlloc, i que sigui lliure»

"Cal educar molt més a tothom a les escoles, fent-los veure que no només existeixen els heterosexuals, sinó que també hi ha gais, lesbianes i trans"

Oscar Gimenez, Mr Gai Tarragona 2019, durant l'entrevista. Foto: Jonathan Oca

"Ara hem de ser els joves els que ho hem de lluitar, hem de ser més vistos i més reivindicatius"

"Fer aquest pas m'ha de servir per aprendre moltes coses més del món LGTBI"

Òscar Giménez ha estat escollit Mr. Gai Tarragona 2019. El jove de Reus, de 26 anys, ha estat un dels finalistes de la gala del Mr. Gai Pride Espanya que es va celebrar dissabte a Madrid i que va guanyar Zabdiel González, de Tenerife. En aquest esdeveniment hi havia dos representants catalans, el candidat de Barcelona i el de Tarragona.Giménez defensa que és una oportunitat per donar més visibilitat al col·lectiu i apunta que la seva preparació per afrontar aquest certamen s'ha centrat en una dieta equilibrada i sana i en l'esport.- Soc de Reus i m'encanta representar les meves terres i més en un certamen d'aquest tipus. Això suposa poder donar visibilitat al col·lectiu a Tarragona perquè està molt poc vist. Hi ha pocs locals on ens relacionem entre nosaltres. Crec que Tarragona és com a més tancada, en general, i es veu poc l'ambient LGTBI a la zona. Sobretot en el que són els pobles i aquest és un dels objectius, fer-ho més visible. A les ciutats grans com Madrid, Barcelona o València, per exemple, està ben vist però si dues persones del mateix sexe van agafades de la mà per Reus o Tarragona, i sobretot als pobles, la gent se'ls queda mirant i això no pot ser, s'hauria de normalitzar tot això.- En realitat, no. Només a l'escola, quan ets petit, que sí que es van ficar amb mi fins que no vaig decidir sortir de l'armari. Un cop vaig fer el pas, després em va anar tot genial i tothom em va donar suport i volia estar al meu costat. Un cop vaig decidir fer el pas endavant no ho vaig passar malament. A Tarragona, en general, crec que n'han passat relativament pocs de casos d'homofòbia. Una altra cosa és el que passa a les escoles i el que pateixen els nens i nenes per ser homosexuals.- Doncs cal educar molt més a tothom fent-los veure que no només existeixen els heterosexuals, sinó que també hi ha gais, lesbianes i trans per exemple. S'ha d'ensenyar la realitat actual. Cal donar molta més informació i mostrar el col·lectiu perquè, en realitat, tots som persones.- Amb 15 anys. Quan cursava tercer de l'ESO.- El més bàsic és que cadascú sigui un mateix, que no amagui qui és. Jo per exemple quan estava tancat a l'armari estava reprimit, ho vaig passar molt malament. Quan vaig descobrir que era gai, fins que vaig fer el pas va ser una etapa molt dura per a mi. Després em vaig sentir lliure i molt feliç. Que ningú es tanqui, ni a l'armari ni a enlloc, i que sigui lliure i sobretot feliç.- És cert que cada vegada està més ben vist però tot i així encara hem de lluitar molt perquè hi ha molts casos d'homofòbia, un clar exemple és el que va passar a Barcelona amb motiu del Pride, que es va celebrar a la capital catalana. S'ha avançat però encara queda molta feina a fer, s'ha de normalitzar i ho hem de lluitar.- Està clar que la lluita abans la va encapçalar la gent que ara és més gran, que va lluitar per aconseguir tots els drets que tenim ara i ho hem de seguir fent. Ara hem de ser els joves els que ho hem de lluitar, hem de ser més vistos i més reivindicatius. Tot i que ara ho tenim relativament més fàcil perquè tenim més lleis i drets, no podem deixar de sortir al carrer i que se senti la nostra veu.- Amb possibilitats sí, però per mi ja he guanyat. El fet de poder representar Tarragona a la final de Madrid ja ha estat un premi. No necessito guanyar la final per sentir-me guanyador, el fet de ser-hi ja és com una victòria.- M'he basat molt en el tema de l'esport, que m'agrada molt. Entreno cinc dies a la setmana al gimnàs. També intento menjar de forma saludable. Encara que mengi de tot, intento cuidar-me i deixar de banda el menjar ràpid i els dolços. Sobretot destacaria això, dieta equilibrada i sana i esport.- Doncs per una banda perquè és un orgull poder representar Tarragona al certamen, i per l'altra, perquè no soc activista. Estar aquí em permet aprendre més del col·lectiu, tot el que s'ha de fer per la lluita i la reivindicació dels nostres drets. Jo no tinc l'experiència que té molta gent, no he estat en cap col·lectiu ni associació i per això crec que necessito aprendre dels que realment en saben. Fer aquest pas m'ha de servir per aprendre moltes coses més del món LGTBI.- Fa nou anys que treballo en una empresa d'hostaleria i hi estic molt bé però no em tanco a res. Ara he començat a fer sessions de fotos per a marques de roba i no em tancaria a tirar endavant la meva carrera professional per aquí. De moment, però, l'hostaleria és un dels meus terrenys i hi estic molt a gust. El tracte amb el client, amb la gent, m'encanta i sempre he estat molt a gust en aquest tipus de feina. Ara bé, no crec que em canviï massa la vida, és cert que potser seré més vist i que a gent sabrà que soc gai, però per això no hi ha problema, no hi pateixo gens. La meva mare sí, però ja li he dit que ara el col·lectiu està molt més ben vist. Però cal denunciar que encara hi ha episodis d'homofòbia.- A mi m'agradaria i molt. Crec que seria molt positiu fer-ho perquè fa falta molt de suport al col·lectiu. M'agradaria estar en alguna associació o entitat per aprendre tot el que cal saber per ser activista i poder defensar els nostres drets.- I tant. Va ser un dels esdeveniments de l'any. Va ser un èxit, amb milers de persones. És molt bona senyal, cada vegada en som més i això és positiu. Per altra banda, Barcelona volen lluitar per aconseguir el World Pride, que és l'esdeveniment mundial però encara no se sap. Ara s'està celebrant a Nova York, l'any 2017 va ser a Madrid i milions de persones es van desplaçar fins allà.

