Protestes a les seus d'ERC i PDECat per reclamar unitat a l'independentisme

Una dotzena de ciutadans s'estan concentrant aquest dilluns al matí davant les seus centrals d'ERC i el PDECat, per reclamar "unitat" a l'independentisme. Els manifestants, vinculats a l'ANC però que protesten a títol individual, mostren en silenci missatges genèrics com ara "Ja n'hi ha prou, unitat", o clarament destinats a un dels dos partits: "La millor jugada mestra és la unitat" o "La base s'eixampla amb la unitat". Els manifestants es concentren alternativament davant la seu d'un i l'altre partit, situades totes dues davant per davant, al carrer Calàbria de Barcelona.Les protestes, que es preveu estendre també a la CUP, tenen lloc després d'un cap de setmana caracteritzat pels retrets mutus en relació al pacte entre JxCat i el PSC que dona als socialistes la presidència de la Diputació de Barcelona. JxCat ha defensat el pacte com a partit -tot i nombroses crítiques internes a nivell personal-, i s'ha mostrat disposat a revisar-lo només si els republicans reverteixen els seus acords amb formacions no independentistes arreu del territori.

