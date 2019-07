Sant Martí de Tous compleix 10 anys com a capital de les llegendes

L'actriu Carla Segura, estrella del Festival de Llegendes de Catalunya. Foto: Festival de Llegendes de Catalunya

El Festival de Llegendes de Catalunya va reunir 3.500 persones. Foto: Festival de Llegendes de Catalunya

Sant Martí de Tous és una localitat de l'Alta Anoia de poc més de 1.200 habitants. Des de fa 10 anys, el primer cap de setmana de juliol es converteix en la capital catalana de les llegendes. S'hi celebra el Festival de Llegendes de Catalunya , el el FesLleCat, que ha aplegat 3.500 persones.L’activitat principal del FesLleCat , l’Apagada de Misteri, que va tenir lloc dissabte a la nit, va rebre la visita d’unes 1.300 persones. Es tracta d'una xifra superior a la de l’edició anterior, i que va obligar a l’organització a obrir passis més tard de dos quarts d’una de la matinada. La llegenda final que va interpretar l’actriu Clara Segura, i que va tenir lloc al pati del castell de Tous, va tenir molt bona acollida. Va posar en escena el paper de la mare del Panna, el personatge de llegenda més sanguinari de la població.Diumenge al matí, l’assistència de públic es va fer notar també en totes les activitats programades com per exemple l’espectacle Relats entre pinzells de l'actor Josep Julien i el pintor Toni Ortiz. També es va fer la celebració dels 10 anys del Fesllecat en què el públic i l’organització van bufar les espelmes del pastís gegant. A més, el director Sergi Vallès es va acomiadar donant el relleu a la nova direcció per part del Teatre Nu, la companyia teatral resident a Sant Martí de Tous.

