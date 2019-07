Pere Regull (JxCat): «Dubto que m'obliguin a trencar el pacte amb el PSC»

La polèmica generada entre JxCat i ERC per l'acord entre els primers i el PSC per la Diputació de Barcelona continua obrint debats i recollint opinions molt diverses. Aquest dilluns, al Matí de Catalunya Ràdio , l'alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull (JxCat), ha manifestat que veu improbable que el seu partit l'obligui a trencar el pacte amb els socialistes, gràcies als quals ha renovat l'alcaldia després de sis anys d'entesa al govern municipal. "Cada vila és una història", ha dit, i ha afirmat que entén que l'autonomia local es preservarà.Regull ha fet aquestes afirmacions mentre el seu partit està reclamant a ERC que reverteixi els pactes amb formacions no independnetistes als municipis com a pas previ a reconsiderar el seu pacte a la diputació. Segons Regull, comparar un municipi com Vilafranca amb la Diputació "no té res a veure", i en el seu cas, els pactes són "un tema de confiança política molt personal". En aquestes darreres eleccions municipals, JxCat va obtenir set regidors i tant PSC com ERC, cinc. Regull va optar per revalidar l'acord amb els socialistes.L'alcalde ha recordat el cas de Sant Cugat del Vallès , on a partir d'una entesa dues setmanes després de les eleccions amb la CUP i el PSC, ERC va prendre l'alcaldia a la guanyadora dels comicis, de JxCat. "És diferent perquè en el meu cas jo sí que he estat la formació més votada", afirma Regull, que considera que tenia llibertat a l'hora d'escollir amb qui pactar si volia un govern "estable". La referència a Sant Cugat no és causal. El cas del municipi vallesà és l'espina clavada dels postconvergents: el mateix president del PDECat, David Bonvehí, va justificar el pacte de JxCat amb el PSC per la Diputació posant d'exemple Sant Cugat.Sobre les declaracions del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, Regull assegura que encara no ha parlat amb ningú de Barcelona, i que entén que "l'autonomia local es respectarà com s'ha respectat sempre".Regull ja fa sis anys que governa amb els socialistes a la capital de l'Alt Penedès, després que una moció de censura -que van impulsar ERC i CUP- el deixés en minoria durant quatre anys. "Després que ERC i CUP no votessin res a favor durant quatre anys, vaig acabar pactant amb el PSC. Ara portem sis anys d'entesa", i ha afegit que "cada poble té la seva situació".

