Arxivada la denúncia de la Fiscalia contra l'alcalde de Verges

El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat aquest dilluns la denúncia per delictes d'odi que la Fiscalia va interposar contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, l'octubre del 2017. Així mateix, resol que no hi ha delicte, després de més d'un any de procés judicial. Sabater va ser detingut el 16 de gener durant l'operatiu per desordres públics arran dels fets de l'1-O, quan es van ocupar les vies de l'AVE. Posteriorment va ser posat en llibertat. La Fiscalia de l'Estat va interposar una denúncia contra Sabater arran d'unes declaracions a la premsa que va fer l'alcalde el passat 4 d'octubre del 2017, després d'aparèixer un centenar de cotxes amb les rodes punxades al mateix municipi. Sabater vinculava els fets amb la Guàrdia Civil.Malgrat haver-se arxivat la denúncia, la resolució indica que "el legislador no ha pogut pretendre una sanció penal per qualsevol expressió del que, en definitiva, és un sentiment humà com l'odi". La CUP ha volgut mostrar, a través d'un comunicat, la seva preocupació per aquest fragment i tem que "es vulgui transformar l'exercici de la llibertat d'expressió en una potencial expressió d'odi".

