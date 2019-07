JxCat admet que la unitat «ha tocat fons» després del seu pacte a la Diputació de Barcelona

"Hem tocat fons. Les desqualificacions que hem estat veient entre persones de diferents espais és el més evident de les últimes setmanes", manté Artadi

Després de la trobada de coordinació celebrada al Parlament, cap a mig matí, s'ha produït una reunió de la direcció del PDECat, més procliu a acords amb el PSC

La cúpula de Junts per Catalunya (JxCat) s'ha reunit des de primera hora del matí al Parlament per analitzar la situació sorgida dels pactes postelectorals, que tanta polseguera han aixecat arran de l'acord entre l'espai que lidera Carles Puigdemont i el PSC a la Diputació de Barcelona . Un acord que, segons els responsables de JxCat, va ser "validat" tant per Puigdemont com pel president Quim Torra, que en les últimes setmanes ha estat bel·ligerant contra els pactes amb els socialistes. L'expresident ha protagonitzat una cita prèvia més restringida amb dirigents de la formació.Els encarregats d'exposar els termes de la trobada, celebrada al Parlament, han estat Elsa Artadi, cap de files a l'Ajuntament de la capital catalana, i Ferran Bel, secretari d'organització del PDECat. Artadi ha insistit que la manca d'unitat és més palpable que mai, i ho ha atribuït al fet que no hi hagi hagut llistes conjuntes en tot el cicle electoral. JxCat va pressionar ERC per anar junts, especialment a Barcelona."Hauríem tingut una política de pactes igual per a tothom", ha assenyalat Artadi, que ha lamentat la "fragilitat" del moviment independentista. "Hem tocat fons. Les desqualificacions que hem estat veient entre persones de diferents espais és el més evident de les últimes setmanes. És un espectacle molt trist. Entenem que aquesta evidència ha de servir per asserenar-nos i revertir l'espectacle actual, que només fa que decebre la gent. Ens fa mal a tots. Hem de fer autocrítica de per què hem arribat fins aquí", ha assenyalat l'exconsellera de la Presidència.La proposta que ha fet JxCat com a primer pas és una "agenda de reversió" dels acords amb el 155 per "traslladar a les institucions el que hi ha al carrer". "Emplacem ERC a posar sobre la taula una proposta concreta per revertir els acords als quals ha arribat amb el 155", ha assenyalat Artadi. Bel ha destacat que la prioritat era pactar amb els republicans, com ha passat en les diputacions de Tarragona, Lleida i Girona. En les dues primeres la presidència és per a ERC, mentre que a la tercera qui ostenta el lideratge és JxCat. "A Barcelona ha estat diferent", ha ressaltat.Segons Bel, en aquest ens supramunicipal hi va haver converses amb els republicans, però el PDECaT va topar amb el "veto" dels comuns. "No deixava de ser una paradoxa que amb set diputats provincials ens quedéssim fora del govern i els comuns, amb cinc, entressin a dins", ha recalcat Bel, que ha defensat l'acord amb el PSC perquè era el que permetia seguir a l'executiu de la institució. Segons ell, no tenen "coneixement" de si els comuns tenen ara interès en incloure'ls en pactes.La proposta, ara, és "revertir" -si cal- els pactes. Tot i assegurar que no volia entrar en retrets, Bel ha xifrat en 27 els acords segons els quals ERC s'ha ajudat del PSC per governar en comptes de buscar el suport de JxCat. L'exemple més representatiu és el de Sant Cugat del Vallès, on els republicans governen gràcies al PSC i a la CUP, tot i que els nacionalistes van ser la força més votada. Ja hi ha hagut converses "extraoficials" amb ERC per tractar la situació, amb tres municipis com a prioritat: Sant Cugat, Figueres i Tàrrrega, on JxCat va ser desplaçada de l'alcaldia.Després de la trobada de coordinació celebrada al Parlament, cap a mig matí, s'ha produït una reunió de la direcció del PDECat. La formació presidida per David Bonvehí, aquest dilluns present també en la cita de JxCat, és més procliu al pacte de la Diputació amb el PSC -Bonvehí n'és un dels marmessors-, però sectors de l'espai postconvergent han estat especialment bel·ligerants contra l'entesa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor