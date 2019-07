Ciutadans acusa Sánchez de «tancar les institucions i escalfar els carrers»

Ciutadans exigeix a Pero Sánchez que "cessi" el ministre de l'interior si no dimiteix, després dels incidents de diumenge a la Marxa de l'Orgull, en què la delegació taronja va patir escridassades i va haver d'abandonar la concentració. Després de la reunió de la permanent del partit, Inés Arrimadas ha titllat Fernando Grande-Marlaska de "ministre sanchista" i ha dit que "es va dedicar a escalfar el carrer i assenyalar i posar una diana a Ciutadans". Ha criticat el PSOE per no haver condemnat els atacs que van patir els dirigents taronja durant la marxa.Arrimadas ha pujat el to contra l'executiu de Pedro Sánchez i ha assegurat que el govern socialista està "descontrolat" perquè el Congrés resta tancat i, d'aquesta manera, no pot fer la seva tasca de control de l'executiu. La portaveu de la direcció d'Albert Rivera ha a acusat Meritxell Batet de tenir tancat el Parlament "a pany i forrellat". "El sanchisme tanca les institucions i escalfa els carrers", ha reiterat Arrimadas.

