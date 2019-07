Troben un jove de 17 anys mort en una cala de Lloret de Mar

La Guàrdia Civil investiga la mort d'un noi de 17 anys a la cala Banys de Lloret de Mar (Selva). Es tractaria d'un jove de nacionalitat alemanya que havia vingut a passar uns dies de vacances al municipi amb els seus amics.Segons les primeres investigacions, es tractaria d'una mort accidental ja que els GEAS (Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques) van informar que tan sols tenia un cop al cap que s'hauria fet al caure des del camí de ronda. Els seus amics van denunciar la desaparició del jove a la Policia Local del municipi després que no el veiessin des del divendres a la platja. El cos el va trobar aquest diumenge un submarinista mentre nedava per aquella zona.Un noi de 17 anys ha aparegut mort a la cala Banys de Lloret de Mar (Selva) aquest diumenge. Un submarinista va veure el cos del jove sobre les onze del matí i va avisar als serveis d'emergències. La unitat de GEAS (Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques) de la Guàrdia Civil a l'Estartit (Baix Empordà) es va desplaçar fins a la cala per recuperar el cos.Segons ha avançat la benemèrita, el noi comptava amb un sol cop al cap, que s'hauria fet al caure a l'aigua des del camí de ronda que hi ha al costat. Per això, tot apunta que seria una mort accidental, a l'espera dels resultats de l'autòpsia que s'està fent aquest dilluns al matí.Tot i que la identitat del noi encara no està confirmada, tot apunta que seria un jove de 17 anys de nacionalitat alemanya que havia vingut a Lloret de Mar a passar uns dies amb els seus amics. Aquests van denunciar la seva desaparició després que el veiessin per última vegada el divendres a la platja. De tota manera, els seus amics van explicar a la Policia Local de Lloret que anaven molt beguts i que no recorden res.La família del desaparegut ja ha arribat a Girona i es preveu que al llarg d'aquest dilluns puguin veure el cos del jove mort per identificar si es tracta del seu fill o no.

