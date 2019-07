Els consells de seguretat bàsics dels Bombers per anar a la muntanya

RESCATS TOTALS AL MEDI NATURAL (2010-2019) I PER TIPOLOGIES (gener-juny 2019)

* Les dades del 2019 corresponen al període gener-juny

Simulacre de rescat dels Bombers de la Generalitat Foto: Bombers de la Generalitat

: entreneu-vos i informeu-vos.i de la seva possible evolució. Renuncieu a l'activitat si les previsions són dolentes.i la seva durada, consulteu les guies i el mapa del recorregut., el desnivell i l'orografia del terreny per adaptar-la a tot el grup, especialment si aneu amb infants.o, en tot cas, comuniqueu a algú les activitats previstes i els llocs pels quals preveieu passar.per a l'activitat. Sobretot porteu el calçat adient i la motxilla per dur les coses imprescindibles: roba per si plou, fa vent o fred; mapa, telèfon mòbil amb la bateria carregada, un frontal, un xiulet, aigua i menjar.de perill., manteniu sempre el contacte amb les altres persones.en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos.sovint i mengeu aliments energètics., no deixeu de caminar.o que es faci fosc, no sortiu dels camins senyalitzats., truqueu al 112