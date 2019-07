ERC ofereix la presidència de la Diputació de Barcelona a JxCat i li exigeix que trenqui amb el PSC

El pacte a la Diputació de Barcelona, que deixa en mans del PSC la presidència de l'ens supramunicipal , ha erosionat encara més les relacions entre ERC i Junts per Catalunya (JxCat). ERC va avisar que la decisió tindria "conseqüències" al Govern i JxCat va instar els republicans a revertir "a tot arreu" els pactes amb els socialistes . Aquest dilluns ha arribat la resposta del partit d'Oriol Junqueras: avisa l'espai de Carles Puigdemont que "té temps fins dijous" per revertir el pacte amb els socialistes a la Diputació i es mostra disposat a negociar per la presidència de la institució. L'oferta, verbalitzada per Pere Aragonès -vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC-, ha esquivat l'ultimàtum de JxCat en relació als pactes als ajuntaments.Acompanyat dels diputats provincials d'ERC i de destacats dirigents del partit, Aragonès ha protagonitzat una compareixença excepcional per enviar un "missatge de calma" als ciutadans "enrabiats" amb el pacte a la Diputació. El vicepresident del Govern ha recordat el dilema que ha de resoldre JxCat abans de dijous. "Ha de prendre una decisió: ERC o PSC", ha exposat el dirigent republicà, insistent en la necessitat d'"alinear el màxim d'institucions amb l'estratègia independentista". "Tanquem un pacte o creem una crisi en una cinquantena d'ajuntaments?", s'ha preguntat Aragonès per exposar que és més senzill, si perfilar una entesa a la Diputació o revertir acords en ajuntaments on ERC o JxCat s'han aliat amb els socialistes. El debat ha tensat les relacions entre els socis de Govern durant el cap de setmana.Aragonès ha recordat que divendres passat ja van oferir a l'espai de Puigdemont un pacte per governar conjuntament la Diputació. També ha subratllat que ERC planteja afegir-hi la variable de la presidència de la institució. "Tenim 16 diputats provincials, JxCat en té set. Però estem disposats a parlar de la presidència", ha dit el dirigent d'ERC, que ha admès que hi ha diverses variables possibles, com compartir la figura presidencial. "Avui tornem a estendre la mà amb la màxima generositat. Com que no va de cadires, estem disposats a parlar amb JxCat de la presidència", ha reblat, tot recordant que la Diputació de Barcelona és la tercera institució del país. Una entesa hauria d'incloure la variable dels comuns, que fins ara havien negociat amb ERC, almenys fins divendres passat. ERC també s'ha referit a les paraules d'Elsa Artadi , que aquest dilluns ha admès que la relació entre els dos principals partits independentistes i la repetida unitat "ha tocat fons". "Si dos partits són capaços de compartir el Govern de la Generalitat i establir acords en tres de les quatre diputacions, el que ens hauríem de qüestionar és per què no és possible a la Diputació de Barcelona", ha argumentat Aragonès. "No ens aixecarem de la taula, fins al darrer segon. Fins dijous tenim temps", ha sentenciat el vicepresident del Govern.Després de la intervenció d'Aragonès davant els mitjans de comunicació, ERC i JxCat han explorat la primera reunió per afrontar la crisi oberta divendres passat, tal com han confirmat a NacióDigital fonts coneixedores del contacte. La cúpula dels republicans s'ha reunit amb David Bonvehí i Ferran Bel a la seu d'ERC per analitzar possibles escenaris de diàleg. Bonvehí va firmar el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona i, amb Bel, són els dirigents del PDECat que s'han erigit com els principals representants de la política municipal de l'espai polític capitanjeat per Puigdemont.

