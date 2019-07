Canvi de temps: descens de les temperatures i pluges

El matí de dilluns comença amb alguns ruixats ⛈, localment acompanyats de tempesta; ara mateix descarreguen al sud i a l'oest del territori, però es mouen ràpidament de sud-oest a nord-est pic.twitter.com/v2vriVDc2s — Meteocat (@meteocat) 8 de juliol de 2019

⛈️⛈️Canvi radical de temps: descens de temperatura i pluges arreu del territori. Aquests llamps els va capturar amb la seva 📸Agustí Descarrega des de Deltebre, tot i que van anar acompanyats de poca pluja https://t.co/iTIIVe4sCH pic.twitter.com/2MJ8ROUQGo — NacióDigital (@naciodigital) 8 de juliol de 2019

El matí d'aquest dilluns ha començat amb alguns xàfecs en diversos punts del territori, localment acompanyats de tempesta. Les comarques més afectades per aquest canvi de temps són les del sud i oest del territori, ja que una línia d'estabilitat creua Catalunya i fins dimecres comportarà un descens de les temperatures i alguns ruixats. Al llarg del matí, al sud del país i en alguns punts del Pirineu i Prepirineu s'esperen algunes tempestes que durant la tarda s'aniran estenent i que poden afectar qualsevol punt de l'interior. En quedaran al marge les zones del litoral de Girona i Barcelona.Els ruixats seran d'intensitat entre feble i moderada, segons el Meteocat , sovint aniran acompanyats de tempesta, fang i localment de calamarsa o pedra, si bé és possible que a punts del Pirineu i Prepirineu occidental i al massís del Port siguin forts. Acumularan quantitats entre minses i poc abundants en general, per bé que localment seran abundants al Pirineu i Prepirineu, sobretot l'occidental, i al massís del Port.Segons informa el Meteocat , les tempestes, ruixats i xàfecs de l'interior poden anar acompanyats d'alguna calamarsada o pedregada. Dimarts també es presenta com una jornada inestable: les pluges poden arribar a la costa i amb intensitat. Fins a mig matí de dimarts s'esperen ruixats i tempestes a les comarques del terç oest del país i de la resta del Pirineu i Prepirineu i són possibles a altres punts del país. A partir de llavors s'aniran concentrant a les comarques del terç nord i de la resta de comarques de la Catalunya Central, si bé seran possibles a zones de muntanya. No serà fins dimecres que sembla que les temperatures tornaran a pujar.Pel que fa a la temperatura, la màxima descendirà entre lleugerament i moderada aquest dilluns. Al prelitoral central serà similar o lleugerament superior; oscil·larà entre 30 i 35 graus a la depressió Central, al Prepirineu, al prelitoral i al litoral sud; i entre 26 i 31 graus a la resta.

