L'incendi al Lluçanès crema unes tres hectàrees

L'incendi al Lluçanès ha cremat, segons els Agents Rurals, un total de 2,96 hectàrees, 2,16 de les quals són agrícoles. Va tenir lloc al terme municipal de Sant Boi de Lluçanès, molt a prop de Perafita.L'origen del foc va ser una màquina de segar que es va incendiar i es va propagar pels camps del voltant. L'avís de l'incendi va ser a dos quarts de sis de la tarda de diumenge i es va donar per controlat al voltant de les 8 del vespre. S'hi van desplaçar una vintena de dotacions, dues de les quals aèries.En aquests moments, l'incendi està en vies d'extinció. La nit passada ja es van retirar els efectius i, segons Bombers, només falta repassar com està la situació per acabar de declarar-lo extingit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor