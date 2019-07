Revelat un escàndol internacional que esquitxa el Reial Madrid

El Reial Madrid va estar esquitxat els anys 2014 i 2015 en una trama d'operacions fraudulentes a Oman i Tanzània que el club de Florentino Pérez va saldar aleshores amb un parell d'acomiadaments, i que revela aquest dilluns el diari digital infoLibre , el mitjà espanyol que forma part de l'European Investigative Collaborations (EIC), consorci que ha difós els documents de Football Leaks.Segons aquesta informació, i a partir de documents de Football Leaks, el directiu de la Fundación Real Madrid -entitat jurídicament independent del club, però "controlada per ell", segons precisa infoLibre- Manuel Parreño van negociar emprant el nom del club l'organització d'un partit amistós veterans i l'obertura d'una escola de Futbol al sultanat d'Oman.A la vegada, l'exjugador i aleshores entrenador del juvenils del Reial Madrid Rubén de la Red va negociar en termes semblanta a Tanzània. En el cas d'Oman, el club va ser condemnat el febrer al pagar una indemnització de més d'un milió d'euros a un empresari local. En el de Tanzània, el Reial Madrid en va sortir il·lès, però va haver de negociar un any amb el govern del país africà per aconseguir-ho.La informació revela que, aparentment en nom del club blanc, Parreño i l'agent canari Rayco García van negociar la celebració d'un partit el 2014 entre les "llegendes" del Reial Madrid i les del Barça a Oman, que hauria d'haver estat l'avantsala d'un negoci sostingut superior: l'obertura d'una escola esportiva del club blanc.El partit es va anunciar al país àrab amb tot luxe, i s'afirmava que el disputarien exjugadors de màxim nivell com Figo, Rivaldo, Roberto Carlos, Deco o Hierro, a més del propi De la Red. El matx es va celebrar efectivament, però "tant les llegendes blanques com les blaugranes eren totes espanyoles: Michel Salgado, Pavón, Fernando Sanz, Hierro, Amavisca, Goicoetxea o Víctor Múñoz eren potser els més coneguts", segons informa infoLibre.El contracte per celebrar el partit anava encapçalat pel nom i l'emblema del Reial Madrid, però el CIF no era el seu, sinó el de l'associació d'exjugadors del club, i aquest mateix argument va emprar el Reial Madrid per desvincular-se de les acusacions de frau rebudes des d'Oman, afegint-hi que prendria les accions pertinents si l'entitat de veterans hagués fet "un ús indegut de les marques comercials del Reial Madrid sense el nostre coneixement i consentiment".No obstant això, aquesta informació revela que altres persones que sí que representaven oficialment el Reial Madrid van acudir a Oman per "donar suport a la doble operació", entre els quals ni més ni menys que Emilio Butragueño, director de Relacions Institucionals del club. També hi va prendre part l'ambaixada espanyola, que s'excusa dient que es va "limitar a donar suport a actuacions que implicaven actors/agents espanyols" i que "anaven en la línia de promoure la marca-país d'Espanya".En el cas de Tanzània, i segons aquesta informació, les negociacions les va encapçalar De la Red, que va signar amb l'agent Rayco García, el 2015, un contracte amb el Fons de Seguretat Social del país africà per establir-hi una escola de futbol, que es promocionaria també "amb un partit de velles estrelles del Barça i el Reial Madrid".El club blanc s'hauria assabentat de l'afer posteriorment, i de pura casualitat, quan una alumna keniana d'un MBA en gestió esportiva de l'Escola d'Estudis Reial Madrid va escriure el club explicant que havia llegit sobre el projecte a la premsa local, i oferint-se per treballar-hi. El club també afirma que, com en el cas d'Oman, el contracte es va "negociar i signar" sense el seu coneixement. Si bé en el cas d'Oman el Reial Madrid va haver d'afrontar una demanda judicial, a Tanzània el club es va limitar a deixar morir l'afer durant un any, fins que l'administració del país africà el va donar per vençut. exonerant tant el club com la seva fundació del contracte signat per De la Red y Rayco García.El Reial Madrid va prendre mesures immediatament i va acomiadar les persones implicades que tenia en nòmina, De la Red i Parreño, el juliol del 2015, després d'una investigació interna. En el cas del primer, per "falsificar un document públic, 'ocultar maliciosament' a la fundació i al Reial Madrid les gestions realitzades al país africà i ocasionar-li un important 'perjudici reputacional'", segons la informació d'infoLibre.En el cas del segon, entre els motius de l'acomiadament hi havia "haver emprat el seu càrrec com a responsable dels campus, clínics o escoles de la fundació per beneficiar o beneficiar els seus familiars amb regals que li van ser facilitats per Rayco García amb motiu de les gestions dutes a terme per crear una acadèmia esportiva a Oman".

