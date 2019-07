Jutgen dos CDR per desordres davant la Delegació del govern espanyol després de la detenció de Puigdemont

La Secció Segona de l'Audiència de Barcelona jutja avui dilluns dos activistes acusats de presumptes desordres durant la protesta convocada pels CDR davant la Delegació del govern espanyol a Barcelona arran de la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el març de 2018.Un dels acusats s'enfronta a una petició de condemna de la Fiscalia de sis anys de presó per presumptes delictes de desordres i atemptat, ja que va creuar contenidors al carrer quan els Mossos d'Esquadra estaven dispersant la concentració i va llançar una ampolla a un furgó dels antiavalots.Per l'altra acusada, el fiscal demana dos anys de presó per un presumpte delicte de desordres, en atribuir haver creuat contenidors al carrer costat de l'altre acusat "per obstaculitzar la marxa policial". Segons afirma la Fiscalia en el seu escrit d'acusació, el 25 de març de 2018 els CDR van convocar per xarxes socials una concentració davant la Delegació del govern espanyol, al carrer Mallorca de Barcelona, ​​a la qual van acudir unes 3.000 persones.Els Mossos d'Esquadra van establir un dispositiu de seguretat al voltant de carrers Mallorca, València, Roger de Llúria i Pau Claris davant la previsió d'incidents, ja que els missatges dels manifestants eren "de contingut bel·ligerant".Al voltant de les 21.30 hores d'aquell dia, efectius de la Brigada Mòbil (BRIMO) van donar ordres "clares i reiterades" per megafonia als concentrats perquè es dissolguessin, encara que aquests van fer cas omís a les consignes. Quan els agents van baixar dels furgons per dispersar-los, l'acusat va llançar una ampolla de vidre contra els antiavalots -prossegueix el relat del fiscal-, que no va causar ferits però sí va impactar en un vehicle policial.Al llarg de la marxa, "mantenint l'ànim d'alterar l'ordre establert", l'acusat a més va col·locar al mig de la via un contenidor d'escombraries per entorpir el pas dels furgons. Uns metres més endavant, l'activista va reiterar la seva conducta al costat de l'acusada col·locant tots dos contenidors a la calçada.Els Mossos aquell dia van fer càrregues amb les porres per "garantir la seva posició", atès que, segons relata el ministeri públic, els manifestants els van llançar artefactes incendiaris, pintures, escombraries i objectes contundents, fent barricades per arribar a la Delegació.El 25 de març de 2018 l'expresident català a l'exili va ser detingut per la policia alemanya a Kiel, capital del land de Schleswig-Holstein, després de travessar la frontera amb Dinamarca en direcció a Bèlgica, sobre la base de l'euroordre dictada per l'instructor de la causa contra el procés sobiranista, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

