La víctima de «la Manada» de Manresa rep el suport de desenes de persones abans de declarar

VÍDEO Concentració a les portes de l'Audiència de Barcelona per fer costat a la menor violada a Manresa; informa @aidamboix https://t.co/2kCexNPiNE pic.twitter.com/6KKRoTgPYs — NacióDigital (@naciodigital) July 8, 2019

Fàbrica abandonada on van succeir els fets Foto: GSV

Els principals col·lectius feministes i de l'esquerra anticapitalista de Barcelona i del país s'han afegit a la convocatòria que ha portat a terme el Comitè de Vaga Feminista de Manresa per concentrar-se avui dilluns, a dos quarts de 10 del matí a les portes de l'Audiència de Barcelona durant la que ha de ser última sessió del judici contra set homes d'entre 19 i 39 anys que estan acusats d'haver violat una menor de 14 anys l'octubre de 2016 a Manresa, tal i com va avançar NacióDigital el 28 de juny La menor declararà aquest mateix dilluns preservant-li la identitat amb mampares i lluny del contacte visual amb els acusats. També han de declarar tretze testimonis que eren a la festa abans o quan van passar els fets. Finalment, durant aquesta última sessió, també serà el torn de presentar proves per les diferents parts de la causa. Aquesta sessió s'hauria d'haver celebrat el passat dimecres però es va ajornar per problemes familiars d'un dels lletrats que intervé a la causa.Aquesta serà la segona concentració que es porta a terme arran d'aquest cas. El dimarts 2 de juliol unes tres-centes persones, majoritàriament dones i majoritàriament joves, es van manifestar a Manresa i van tallar durant uns minuts un dels principals eixos viaris de la ciutat sota el lema "Si toquen a una, totes responem".Més enllà dels fets, els col·lectius feministes estan visiblement agitats pel fet que la fiscalia basi la seva acusació en presumptes delictes d'abús sexual i no d'agressió sexual, malgrat que en el seu escrit admet que sis dels set acusats van penetrar vaginalment la menor i dos d'ells, posteriorment, també la van penetrar bucalment.Fiscalia demana per aquests delictes penes d'entre 10 i 12 anys, i penes supletòries a dos d'ells per obstrucció a la justícia -7,5 anys- i per amenaces -1,5 anys. Per la seva part, l'acusació particular, que sí que acusa els processats d'agressió sexual, demana per a ells entre 20 i 25 anys de presó.Les similituds entre la violació per torns a Manresa amb la violació grupal a Pamplona pels que són coneguts popularment com La Manada ha portat grups feixistes i xenòfobs a usar el cas de Manresa per confondre, enganyar i manipular assegurant que els acusats són magrebins, o són MENA, i que per això no hi ha tanta mobilització com en el cas de La Manada, quan cap dels extrems són correctes. Els homes que estan essent jutjats pel cas de Manresa són de nacionalitat espanyola en tres casos, cubana en tres més i argentina en una altra.Tot plegat ha portat la família de la víctima a emetre un comunicat demanant que no s'utilitzi el cas "per alimentar opinions o comentaris de caràcter feixista o racista".Fins a dia d'avui, el judici ha celebrat dues sessions. En la primera, els set acusats del cas van reconèixer que van ser a la festa en una fàbrica abandonada on, segons va denunciar la víctima, s'hauria produït la violació múltiple, però van negar haver-hi mantingut relacions . Segons l'escrit de la fiscalia, la menor es trobava sota els efectes de l'alcohol i la marihuana quan un dels acusats se la va endur a una caseta annexa d'on era la resta i la va penetrar.Al cap d'una estona, segons l'escrit d'acusació, va anar a buscar a la resta d’acusats i, adreçant-se a un d'ells, li va dir: "Et toca a tu, quinze minuts cadascun". Tots ells la van penetrar i, dos d'ells, a posteriori, van tornar-la a penetrar, en aquest cas per la boca. Hi ha una setena persona acusada per a qui el ministeri públic no l’imputa l’abús sexual sinó un delicte d'omissió del deure d'impedir-ho, ja que no l'hauria penetrat però es va quedar mirant mentre es masturbava.Tots set acusats van negar haver mantingut relacions sexuals amb la menor i algun d'ells, fins i tot va assegurar que no la coneixia. A les proves d'ADN practicades a la roba de la víctima, només s'ha trobat fluid d'un dels processats, que és qui ha estat més temps en presó preventiva.En la segona sessió, les metges forenses, psiquiatres i psicòlogues que van atendre la menor van donar credibilitat a la versió de la víctima . Segons elles, el seu relat és creïble i versemblant, ja que el va explicar de forma coherent i pausada, i cap de les proves practicades va poder detectar una possible exageració o fabulació. Segons el seu testimoni, la noia ja tenia problemes psicològics, emocionals i socials previs a la presumpta violació, però aquells fets li van agreujar el trastorn adaptatiu que patia.Les sis perits van explicar que la noia no semblava que s'inventés res i que, tot i estar "angoixada", era "coherent". La noia procedeix d'un entorn familiar difícil, ja que va estar tutelada per la DGAIA i va viure durant anys amb la seva àvia i la seva tieta. Havia tingut trastorns alimentaris, absentisme escolar i consum abusiu de tòxics, cosa que li provocava agressivitat i insomni. No obstant això, no van trobar-li cap alteració psíquica destacable i el seu coeficient intel·lectual és normal. El que sí van detectar és que és impulsiva, amb molts canvis emocionals.Els fets li van provocar un trastorn adaptatiu, però no pas un trastorn per estrès posttraumàtic, i va tenir problemes per recuperar la normalitat diària, assegurant que havia estat amenaçada a l'institut, li costava sortir al carrer i s'estava apartant dels seus amics, a més de sentir-se "traïda" per persones a qui considerava de confiança.Atesa per la Fundació Vicki Bernadet durant més de 20 sessions de psicoteràpia, la noia se sentia desbordada pels fets, amb tristesa i un punt depressiva. Tot i millorar, a mesura que s'acostava el judici va tornar a sentir frustració i por d'enfrontar-se als fets, als acusats i a no ser creguda pel tribunal, de qui espera una sentència condemnatòria.Segons l'escrit de l'acusació, la nit del 29 d'octubre de 2016, els set homes, d'entre 19 i 39 anys, es van dirigir a una festa no autoritzada que se celebrava en una fàbrica abandonada al Camí de la Torre d'en Vinyes, a la part de darrere de la FUB. A la festa hi havia una vintena de joves, la majoria dels quals menors d'edat.Tal com narra el mateix relat, la víctima havia arribat a la festa al voltant de les 10 de la nit, amb dues ampolles de whisky i llaunes de Red Bull que s'havia anat bevent al llarg de la vetllada. Cap a la mitjanit, ella i dos menors més van marxar de la festa, però hi van tornar una hora més tard, quan tots els menors havien marxat i només quedaven els set acusats.La noia va continuar bevent i també va fumar marihuana, fins que en un moment donat, un dels acusats se la va endur a una dependència contigua i "essent plenament conscient de la seva edat i de l'estat d'embriaguesa en què es trobava", la va penetrar vaginalment.Al cap d'una estona, el noi va sortir a l'estança comuna i va instar els altres acusats a entrar-hi per penetrar-la, fet que van consumar cinc més dels homes, mentre que un sisè s'ho va quedar mirant mentre es masturbava. Tots ells, segons la fiscalia, eren conscients de l'edat de la víctima i del seu estat d'embriaguesa. Un d'ells, amb una pistola de fogueig, va amenaçar els altres menors perquè no fessin res per oposar-s'hi.Posteriorment, quan ja eren 2/4 de 4 de la matinada i només quedaven dos dels acusats i dues menors, van penetrar la víctima per via bucal.L'escrit de fiscalia, a més a més, apunta que en els dies posteriors un dels acusats va trucar la víctima i els altres dos menors que l'acompanyaven tot amenaçant-los que si deien la veritat actuant com a testimonis "podrien tenir problemes".Quatre dels acusats van estar 11 mesos en presó preventiva per aquests fets. Un d'ells va estar-hi més, 20 mesos. Es tracta de l’únic dels investigats del qual es van trobar restes de fluids en les proves d'ADN practicades a la roba de la víctima. No està clar, però, que els pèrits que va realitzar estudi d'ADN puguin testificar en el judici per un error de forma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor