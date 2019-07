Ciutadans es felicita internament pels titulars sobre els seus mítings a Errenteria i el poble de Josu Ternera

Que Ciutadans busca obtenir impactes a les xarxes i titulars als mitjans amb actes en territori a priori hostil ha estat poc menys que una evidència els darrers mesos. Però ara un informe intern ho confirma. Segons revela Eldiario.es , la formació d'Albert Rivera i Inés Arrimadas s'ha felicitat pels titulars aconseguits en diversos d'aquests actes, incloent-hi un en un feu del nacionalisme basc com Errenteria , o a la localitat natal de Josu Ternera.Segons aquesta informació, Ciutadans s'ha vantat, en un informe de 67 pàgines distribuït internament, d'haver aconseguit "titulars amb força" en aquest tipus d'actes, i en posa com exemple un del diari El Mundo: "Rivera es planta al poble de 'Ternera': mai ens callareu". Després de l'acte d'Errenteria, el propi Albert Rivera en persona va presentar una demanda a la Fiscalia General de l'Estat pels suposats delictes d'injúries, amenaces i odi.En els darrers mesos, Ciutadans ha mostrat una clara voluntat de promocionar-se en indrets amb un clar traç sobiranista basc o català, com el cas d' Altsasu Amer (el poble de Carles Puigdemont) o fins i tot Waterloo

