​La dreta enterra Tsipras

Adeu a una efímera època a Grècia. El partit de dreta tradicional Nova Democràcia (ND), que lidera Kiriakos Mitsotakis, ha obtingut la majoria absoluta a les eleccions generals celebrades aquest diumenge a Grècia. El resultat posa fi així al govern d'esquerres de Syriza i Alexis Tsipras, que va accedir al poder no sense dificultats el 2015, i que ara ha estat severament castigat a les urnes. Tsipras ja ha felicitat Mitsotakis, que serà el proper ministre grec.Amb el 65% escrutat, Nova democràcia obté un 39,8% dels vots i 158 dels 300 escons del parlament grec. Aquest resultat suma els 50 escons de bonus que la llei electoral atorga al vencedor de les eleccions. En segona posició, i a una notable distància, Syriza hauria obtingut un 31,6% dels vots i 86 escons. La formació filonazi Alba Daurada queda fora del parlament, en no superar el llindar del 2%.La victòria de la dreta ensorra així la Tsiriza del primer ministre sortint, Alexis Tsipras, castigada a les urnes per dos factors concorrents. Per una banda, una insuficient recuperació econònica, que avança en les grans xifres però que no es reflecteix en les butxaques dels ciutadans. Per l'altra, el seu canvi de rumb tot just després de guanyar les eleccions de gener del 2015, quan va acceptar el pla d'austeritat de la troika que havia promés combatre en campanya, i que ja el van penalitzar -però moderadament- als comicis avançats de setembre d'aquell 2015.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor