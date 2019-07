L'actor de Disney Channel Cameron Boyce mor als 20 anys

Cameron Boyce, estrella de Disney Channel, ha mort als 20 anys. Així ho ha confirmat la seva família en un comunicat aquest diumenge. Segons el text, el jove actor i ballarí ha tingut una convulsió associada a una malaltia que patia des de feia anys, la qual li ha provocat la mort.Boyce era uns dels artistes més coneguts de la cadena gràcies als seus papers a la sèrie Jessie, on interpretava Luke Ross, i a les pel·lícules Mirrors, i Descendants.Aquests últims anys l'actor s'havia involucrat en diverses activitats benèfiques. El mes de març passat, va ser premiat per la seva feina en una fundació sense ànim de lucre que va aconseguir recaptar més de 30.000 dòlars per a construir pous d'aigua potable a l'Àfrica.A hores d'ara, les xarxes socials ja s'han omplert de mostres de condol i de suport a la família.

