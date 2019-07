​Alerta de tsunami a Indonèsia després d'un terratrèmol de 7,1

Les autoritats indonèsies han publicat una alerta de tsunami després d'un terratrèmol de 7,1 d'intensitat en l'escala de Richter registrat al mar de les Moluques, al centre de l'arxipèlag indonesi.El terratrèmol s'ha registrat a una profunditat de 10 quilòmetres, segons dades del Servei Geològic dels Estats Units (USGS), que fa seguiment dels terratrèmols globalment. L'USGS, no obstant això, estima que el corriment -moviment causat per esforços tectònics- és de 6,9 en l'escala de Richter.De moment no hi ha informacions sobre danys personals o materials com a conseqüència del sisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor