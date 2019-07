Un taxista, apunyalat al barri del Carmel de Barcelona

🔴 IMPORTANTE



Esta madrugada han apuñalado a un compañero taxista de Élite y ahora mismo se encuentra en estado grave . Os dejamos la info y por supuesto le mandamos todo nuestro apoyo y cariño y esperamos que se recupere pronto

https://t.co/HZp5y1K9TS vía @Salvalona — Elite Taxi Bcn #1Vtc30Taxis (@Elite_TaxiBcn) 7 de juliol de 2019

Un taxista va ser hospitalitzat la passada matinada després de resultar ferit per arma blanca al barri del Carmel de Barcelona, ​​segons han informat els Mossos aquest diumenge.La policia va rebre l'avís del 112 al voltant de les 3 de la matinada de dissabte. Quan els agents van acudir al lloc dels fets van trobar l'home ferit, que va ser hospitalitzat. No s'han produït detencions relacionades amb el cas.L'associació de taxistes Elite Taxi Barcelona ha informat, en un apunt a Twitter, que l'home ferit és un taxista que ja està fora de perill, i que va anar al Carmel quan la seva filla el va avisar, perquè uns joves "li estaven molestant".Quan el taxista va arribar al barri, que celebra aquests dies la seva festa major, va sortir del seu vehicle i va rebre una punyalada "amb un estilet", ha explicat el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, a Twitter.El portaveu, que ha visitat el taxista ferit a l'UCI, va assegurar que l'arma blanca tenia "una fulla d'uns 15 centímetres", i que li va fregar la columna vertebral i part del pulmó.Els taxistes han informat dels fets també a través d'una plataforma que tot just han llançat aquest diumenge, Salvalona , que afirma que afirma que vol vetllar per la seguretat a la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor