PSC i JxCat exploren pactar al Consell del Maresme i deixar ERC a l'oposició

En plena polèmica pel pacte entre el PSC i JxCat a la Diputació de Barcelona per donar la presidenència de la corporació als socialistes, arriba un altre probable punt de fricció entre independentistes: el Consell Comarcal del Maresme, on PSC i JxCat exploren reeditar el seu pacte, cosa que deixaria ERC a l'oposició.El Consell Comarcal del Maresme (CCM) es constituirà el pròxim 19 de juliol i la seva presidència és encara una incògnita. Tot i que el 26-M ERC va aconseguir consolidar la seva majoria a l'ens comarcal –te 12 del 33 consellers-, els republicans no tenen cap garantia de poder governar. JxCat, amb sis representants, reconeix que negocia tant amb els republicans com amb el PSC, que té vuit consellers i és segona força a la comarca.De fet, els postconvergents han preguntat als seus 30 caps de llista a la comarca quina seria la seva preferència de pacte al CCM. Tot i això, fonts de la negociació dels partits han explicat a l'ACN que, com en el cas de la Diputació de Barcelona, l'acord entre PSC i JxCat estaria més a prop que una presidència pels republicans, que ja es veuen condemnats a l'oposició.Perquè el pacte entre el PSC i JxCat fructifiqui amb garanties caldria que almenys tres consellers més donessin suport al candidat socialista a la presidència durant el ple de constitució de l'ens comarcal per arribar als 17 vots que dona la majoria absoluta d'un ple format per 33 càrrecs electes.Socialistes i postconvergents sumen 14 vots, dos més que els 12 que té ERC. Tot i que en el cas del CCM n'hi ha prou amb la majoria simple per a una investidura en segona volta, fonts del PSC i JxCat asseguren que no volen arribar al ple de constitució del 19 de juliol en un context d'incertesa.PSC i JxCat estarien treballant en un govern bipartit en minoria, però a l'hora de teixir aliances per a la investidura, els socis preferents pels socialistes, que porten el pes de la negociació, serien Cs (2 consellers), els comuns (2 consellers) o el PP (1 conseller). Dels tres partits caldria que almenys dos votessin a favor per evitar sorpreses de darrera hora.Tot i que fonts de JxCat afirmen que els negociacions estan obertes també amb el ERC, i que abans de prendre una decisió es preguntarà també als caps de llista als ajuntament sobre les seves preferències, fonts de la negociació de tots els partits donen per més que fet l'acord entre PSC i JxCat.Es dona la circumstància, a més, que entre els sis consellers comarcals nomenats per JxCat hi ha dos dels principals 'damnificats' pels pactes postelectorals a la comarca: Estanis Fors i Montserrat Garrido. Tots dos van guanyar les eleccions a Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, però els pactes postelectorals han donat l'alcaldia a ERC.En cap dels dos casos, però, els acords dels republicans han estat amb el PSC. A Sant Pol de Mar ERC ha pactat amb la CUP, mentre que a Arenys de Mar hi ha un tripartit amb ERC, CUP i comuns. A l'altre costat de la balança hi ha el cas de Dosrius, on ERC governava fins ara gràcies al suport de partits independents. Després dels comicis del maig l'aritmètica ha facilitat que el PSC hagi pogut recuperar l'alcaldia del municipi de la mà de JxCat.En el mapa polític també cuegen els fets de 2016 al Consell Comarcal. Després de les eleccions de 2015, l'antiga CiU, ERC i PSC van configurar un govern tripartit amb alternança a la presidència entre CiU i ERC. Pocs mesos després, però, l'acord es va trencar per les mocions de censura impulsades per ERC a Arenys de Mar i Caldes d'Estrac contra alcaldes de CiU.Els republicans van ser expulsats del govern comarcal i la presidència l'ha ostentat CiU durant tot el mandat, mantenint el suport del PSC. Totes dues formacions reconeixen ara la bona entesa d'aquests anys de govern plegats i més enllà de les disputes polítiques a nivell nacional defensen que es pugui reeditar l'acord.

