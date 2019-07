Incendi en un camp d'Osona

L'incendi d'aquesta tarda a Malla Foto: Carme Molist

Els Bombers de la Generalitat treballen des de primera hora de la tarda per apagar un incendi en un camp de Malla, a Osona. Tal com explica el cos, el foc ha començat en una bala de palla i s'ha estès per la vegetació agrícola. Els bombers han rebut l'avís a les 4 de la tarda i s'han desplaçat fins a la BV-5306 (carretera de Mont-rodon) al quilòmetre 4.Segons el cos, l'àrea afectada és un camp i tot fa pensar que el foc està controlat perquè està envoltat de camps llaurats. Inicialment hi han treballat vuit dotacions, dues de les quals aèries; i en aquests moments, cinc de terrestres.

