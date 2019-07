Mor al Baix Ebre un jove de 27 anys en intentar entrar a casa per un balcó

Tràgic matí de diumenge a Roquetes.Un noi de 27 anys, veí de l'avinguda Vall de Zafán s'ha precipitat al buit en intentar entrar a casa per una balconada. El noi, no portava claus i la mala sort ha fet que rellisqués. La caiguda li ha provocat la mort accidental cap a les 11 del matí.Fonts de l'ajuntament ens informen que en cap cap ha estat fruit de cap excés del darrer dia de Festes Majors sinó de l'imprudència del noi al no tenir claus voler intentar entrar a casa des d'una altura considerable amb el gran risc que comporta.

