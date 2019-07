Arrimadas demana la dimissió de Grande-Marlaska... i el que aconsegueix és el suport de Vox

El Ministro se comporta como un incendiario irresponsable: el PSOE pone a Cs en la diana y los radicales nos lanzan botellas. Dimita si tiene dignidad. No nos han callado los batasunos o los CDR; tampoco lo hará el gobierno Sanchista que alimenta el odio contra nuestros votantes pic.twitter.com/xAJD52mhOI — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 7 de juliol de 2019

🔴 Algunos pretenden usar el día del #Orgullo2019 para acosar y agredir a quien piensa distinto...

🍊 @InesArrimadas "¡Ministro Marlaska, dimita! Ha puesto la diana sobre Cs para que luego cuatro radicales vayan a lanzarnos botellas. #NoNosCallarán" #LeyCsGestaciónSubrogada pic.twitter.com/b5eAjhMU6C — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 7 de juliol de 2019

Marlaska, el que debe velar por la seguridad de todos, alentó a las masas para que Cs fuera objeto de insultos y agresiones



Ayer cargos y simpatizantes de Cs sufrieron esas agresiones sin que nadie del Gobierno las haya condenado



La España que quiere Sánchez #Marlaskadimision — Patricia Reyes (@PatriciaReyesCs) 7 de juliol de 2019

Nuestra solidaridad con los diputados de Cs que ayer recibieron el ataque de los energúmenos de siempre. Exigimos la dimisión de Marlaska, un ministro chavista que justifica a sus matones callejeros y echa la culpa a los agredidos. Es muy grave. En VOX lo sabemos porque...(sigue) pic.twitter.com/TTmBRrBfrT — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 7 de juliol de 2019

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha demanat al ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, que "dimiteixi si té dignitat" per "alimentar l'odi" contra els votants de la formació taronja.Així ho ha manifestat aquest diumenge Arrimadas en una publicació al seu compte de Twitter, després que tots els representants de Ciutadans presents en l'Orgull de Madrid haguessin d'abandonar la manifestació entre esbroncades després que un grup de persones els bloquegés el pas."No ens han fet callar els batasunes o els CDR; tampoc ho farà el govern Sanchista que alimenta l'odi contra els nostres votants", ha assenyalat la portaveu de Ciutadans al Congrés. Per Arrimadas, el ministre de l'Interior en funcions "es comporta com un incendiari irresponsable". "El PSOE posa a Cs a la diana i els radicals ens llancen ampolles. Dimiteixi si té dignitat", ha sentenciat.En la mateixa línia, la diputada de Cs Patricia Reyes ha assegurat que Marlaska, el que "ha de vetllar per la seguretat de tots", "va encoratjar a les masses perquè Cs fos objecte d'insults i agressions". "Ahir càrrecs i simpatitzants de Cs van patir aquestes agressions sense que ningú del govern [espanyol] les hagi condemnat. L'Espanya que vol Sánchez. Marlaska dimissió", ha tuitejat Reyes.Si bé Arrimadas demanava la dimissió del ministre, el que ha aconseguit no és ben bé això. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrat la seva "solidaritat" amb els diputats de Ciutadans després de rebre "l'atac dels energúmens de sempre" durant la manifestació de l'Orgull a Madrid.En aquest context, ha exigit, en una publicació al seu compte de Twitter, la dimissió del ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, "un ministre chavista que justifica els seus matons de carrer i tira la culpa als agredits".El líder de Vox ha definit a Marlaska com "un ministre chavista" i ha qualificat els fets de "molt greu". "En Vox hem patit agressions de tot tipus per part de l'esquerra", ha assegurat.Abascal ha criticat que és "trist" constatar que "els cordons sanitaris i el silenci han animat aquestes agressions i alimentat un monstre totalitari". "Ara, on puguem, fora tota subvenció als violents i als amparadores", ha sentenciat.

