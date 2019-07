Les famílies nombroses reclamen recuperar la prestació universal per fill

L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) ha celebrat aquest diumenge una diada solidària al Parc del Tibidabo. Segons ha explicat a l'ACN el seu director, Raúl Sánchez, l'objectiu és conscienciar de les dificultats que passen aquests tipus de famílies, en molts aspectes "penalitzades i discriminades" pel fet de tenir més fills que la resta, i permetre que moltes que no poden pagar-se un dia d'oci en família ho puguin fer a un preu reduït.Sánchez ha recordat que les famílies nombroses tenen una taxa de pobresa i exclusió social del 38,4%, el doble que "les tradicionals", i és per això que reclama "urgentment" al Parlament que recuperi les prestacions universals per a les famílies nombroses amb fills de 0 a 6 anys. "També demanem que, en comptes de penalitzar-nos, es reconegui socialment l'aportació al benestar i el futur del país que fem", ha reblat.Raúl Sánchez critica que a Catalunya i a la resta de l'Estat, on no neixen suficients nens per garantir el relleu generacional, es posin tantes traves a les famílies nombroses. "No és només que no se'ns ajudi, es que se'ns castiga i discrimina", puntualitza. En aquest sentit, lamenta que les famílies amb tres o més fills "paguen més per tot" perquè consumeixen més aigua i llum, i tenen cotxes i cases més grans sense cap tipus de compensació.El director de la FANOC assenyala que una de els prioritats és recuperar la prestació universal per fill fins els 6 anys que rebien les famílies monoparentals i les nombroses, habitual a la resta d'Europa, i que a Catalunya es va deixar de pagar el 2011 en plena crisi econòmica. Per justificar la necessitat de recuperar-la, Sánchez apunta que des de la seva retirada la taxa de pobresa i exclusió social entre les famílies nombroses no ha parat de créixer(38,4%) fins a doblar la de les "tradicionals" (17,4%).Sánchez també lamenta les continues traves burocràtiques que han d'anar superant. Una d'elles, explica, és que des de l'agost de 2015, quan es va modificar la legislació estatal, el títol acreditatiu de família nombrosa caduca més tard que abans, fins que el darrer fill faci 21 anys (o 25 si estudia). Per això, segons les darreres dades del Departament d'Afers Socials i Famílies, el nombre de famílies nombroses a Catalunya ha augmentat durant l'any 2018 fins a les 134.514 famílies, un 8,47 % més que a l'any 2017.Una de les dificultats que troben les famílies nombroses és la de gaudir del temps de lleure en família. I és que anar al cinema o a un parc d'atraccions, per exemple, no està a l'abast de totes. Aquí, per exemple, Sánchez assegura que les diades solidàries que la FANOC organitza dos cops cada any són la única oportunitat que moltes famílies tenen de passar tots plegats una jornada d'oci.Una de les famílies que s'han acostat aquest diumenge fins el Tibidabo és la formada per la Diana i el Raúl i els seus tres fills. Reconeixen que el dia a dia no els és fàcil i reclamen més sensibilitat per part de les administracions vers les seves necessitats. Veïns d'Argentona, al Maresme, expliquen els problemes que tenen per aconseguir beques menjador a l'escola primària si els tres fills no hi coincideixen, descomptes a l'escola bressol o ajuts per pagar l'IBI o, en el seu cas, el lloguer.

