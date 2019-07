JxCat insta ara ERC a revertir «a tot arreu» els pactes «amb el 155»

JxCat ja ha donat una resposta a ERC per les seves crítiques al pacte amb el PSC que dona als socialistes la presidència de la Diputació de Barcelona: la formació de Carles Puigdemont estaria disposada a revisar aquest acord, sempre que els republicans reverteixin també altres pactes als ajuntaments que han apartat JxCat del poder.Així ho ha formulat aquest diumenge el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, després d'un cap de setmana farcit de reaccions crítiques al pacte, no només des d'ERC sinó de tot l'independentisme, incloent-hi la pròpia JxCat i l'entorn de Puigdemont.Calvet, en declaracions als mitjans després de visitar el vaixell de Greenpeace a Barcelona, ha reclamat a ERC que aquest mateix dilluns al matí faci arribar a JxCat una "proposta concreta" que faci possible revertir els acords "a tot arreu"amb "els partits del 155", en al·lusió directa als pactes de govern entre els republicans i el PSC en alguns ajuntaments.El conseller secunda i amplia així un dels arguments que va exposar dissabte el president del PDECat, David Bonvehí, en defensar el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona, quan va referir-se també als pactes d'ERC amb formacions no independentistes en diversos ajuntaments, i amb una especial menció al tradicional feu convergent i postconvergent de Sant Cugat del Vallès.Les direccions dels dos partits es reuniran dilluns al matí per analitzar la crisi de l'independentisme arrel d'aquests pactes amb els socialistes, després que també s'hagi celebrat una cimera independentista a Suïssa, amb participació de Puigdemont. "Volem la unitat del món independentista tant a les eleccions com a les institucions", ha proclamat Calvet.

