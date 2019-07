Una app catalana porta la realitat virtual als parcs infantils per fomentar el joc en grup

L'empresa emergent catalana Urban Enjoy ha desenvolupat una aplicació mòbil amb una gamma de jocs infantils basats en realitat virtual augmentada per fomentar el joc cooperatiu entre nens de 3 a 12 anys en els parcs urbans. En un comunicat aquest diumenge, la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat ha informat que l'app s'activa quan l'usuari escaneja un codi QR situat en el mobiliari urbà i que planteja reptes tant físics com cognitius amb l'objectiu d'estimular les dinàmiques de grup.La startup és una de les deu empreses catalanes que participa en el programa d'acceleració Empenta impulsat per Acció, conjuntament amb Esade i ESADECREAPOLIS, amb l'objectiu d'accelerar el creixement d'empreses que es troben en fases inicials perquè els seus productes arribin al mercat i trobin finançament.La idea d'Urban Enjoy va néixer de la mà de l'arquitecte urbanista especialitzat en espai públic i paisatge Carles Freire i de l'informàtic i especialista en desenvolupament d'aplicacions Santi Ribes. "El nostre objectiu és que els nens i nenes utilitzin la tecnologia al parc d'una manera divertida i grupal en lloc de fer-ho individualment i tancats a casa", ha assegurat Freire, mentre que Ribes ha subratllat que es tracta d'aliar-se i potenciar la tencnologia com a element socialitzador i d'aprenentatge físic, cognitiu, afectiu i lúdic.El projecte ha comptat amb la col·laboració del doctor en psicologia i professor de la Universitat Ramon Llull Joaquim Serrabona, psicomotricista i terapeuta familiar especialitzat en nens.L'aplicació combina jocs físics de carreres i circuits interactius, un cognitiu consistent en busques a realitat augmentada a partir de pistes d'imatges, sons o endevinalles, i un espai dedicat a l'animació de realitat augmentada en el qual els nens poden interactuar i fer-se fotos amb aquells objectes virtuals que trobin.A més, els guanyadors de cada partida també poden fotografiar-se en un podi virtual amb trofeus invisibles a la vista humana però reals des de la pantalla del mòbil. Urban Enjoy ha començat una prova pilot a Alcoi (Alacant) després de testejar els jocs en diverses sessions amb grups de nens i ha dut a terme aquest projecte amb l'empresa Breinco Smart, que ha fabricat les lloses de paviment amb els taulells de jocs impresos digitalment.

