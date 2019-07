Candini (PDECat) defensa els acords municipals amb el PSC: «Ningú em donarà lliçons»

L'alcaldessa de Calella i membre de l'executiva del PDECat, Montserrat Candini, ha defensat aquest diumenge els acords amb el PSC i ha fet una crida a no fer "blocs" i cordons "sanitaris i ideològics". En una entrevista al programa Via Lliure de RAC1 , Candini ha afirmat que ningú li donarà "lliçons" de principis de sobirania i de si pactar amb el PSC significa "trair a algú".La calellenca, que va ser investida amb els vots del PSC, ha carregat contra alguns dirigents polítics de JxCat que han apostat per revertir els pactes municipals amb el PSC. "Alguns obliden que són diputats gràcies a moltíssima gent al conjunt del país que hem fet tots els esforços, especialment a les eleccions del 21-D. Sempre s'ha de ser agraït", ha comentat en referència al vicepresident del Parlament, Josep Costa, i a la diputada al Congrés per JxCat Laura Borràs.

