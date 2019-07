Detinguts quatre membres d'una família per tenir un cultiu de marihuana de gairebé 100 plantes

Agents de la Policia Nacional han detingut quatre persones, d'entre 19 i 30 anys, d'una família del barri del Cabanyal de València i han intervingut un cultiu de 97 plantes de marihuana, entre d'altres efectes.Les investigacions a aquesta família es van iniciar gràcies a la col·laboració ciutadana a principis de juny. Alguns dels seus components ja havien estat detinguts amb anterioritat per fets similars, segons ha informat la policia en un comunicat.Durant les investigacions dels agents van establir diversos dispositius de vigilància en dos habitatges i van comprovar que a elles accedien gran quantitat de persones, que després de romandre a l'interior uns minuts s'anaven del lloc.També van descobrir que els immobles comptaven amb reixes fixes a les finestres i balcons, a més de portes enreixades tant en l'accés de l'immoble com a cada un dels habitatges de cada planta, que "dificultava l'entrada dels agents".Els agents van establir un operatiu per a l'entrada i registre dels immobles de manera simultània, en què va ser sorprès un dels sospitosos mentre llançava una caixa per la finestra cap al celobert interior, que va ser recuperada pels policies. Com a conseqüència dels registres es va detenir quatre persones i es va intervenir una plantació amb 97 plantes de marihuana, 62 grams de cabdells, tres bàscules i 72 euros.Els detinguts, tres d'ells amb antecedents policials per fets similars, han passat a disposició judicial com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Amb aquesta actuació, la Policia Nacional han realitzat en el que va d'any 27 registres en set operacions diferents contra el tràfic de drogues al districte de Marítim i han detingut 39 persones. En tot l'any passat la xifra va ser de 37 detingudes en deu operacions.

