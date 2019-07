VÍDEO Tot el que has de saber de la nova estrena d'HBO «El Pionero», sobre el polèmic empresari Jesús Gil

Enric Bach i Justin Webster han fet El pionero , una sèrie documental de quatre episodis que s'ha estrenat aquest diumenge, produïda per HBO, i que retrata un dels personatges més sorprenents del que ha generat l'star system espanyol. Està disponible online i cada diumenge estarà disponible un nou capítol.Empresari, dirigent del futbol com a president de l'Atlètic de Madrid i alcalde de Marbella en una de les darreres aventures de la seva biografia, Jesús Gil y Gil va tenir sempre l'escàndol com a company de viatge Va ser també, entre moltes altres coses, un pioner. En l'aiguabarreig entre política i negocis, en un estil marruller i populista, s'hi poden trobar precedents en molts fenòmens de l'actualitat. Un tret que ha fascinat Bach i Webster.La vida de Jesús Gil (El Burgo de Osma, Sòria, 1933-Madrid, 2004) transcorre en 71 anys increïbles en els quals hi ha absolutament de tot: negocis exitosos i ruïnosos, delictes a manta, empresonaments, judicis, condemnes i -és clar!- indults, fama, èxit mediàtic i programes de televisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor