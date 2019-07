Els Mossos mantenen totes les hipòtesis obertes en la investigació per la mort d'un home a Sarrià

Els Mossos d'Esquadra mantenen totes les hipòtesis obertes en la investigació per la mort d'un home en una perruqueria del districte de Sarrià-Sant Gervasi. La víctima, un home de 47 anys i de nacionalitat espanyola, va morir per un tret quan havia anat a la perruqueria a trobar-se amb la seva dona.La policia catalana va rebre l'avís pocs minuts després de les nou del vespre per un possible robatori en aquest establiment comercial, situat al Passeig de Manuel Girona del barri de Sarrià. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb els fets.Quant els agents van arribar al lloc dels fets es van trobar amb un home estès a terra amb signes de violència. Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques no van poder fer res per salvar-li la vida i van certificar la seva mort.Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona dels Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i el jutjat d'instrucció en funció de guàrdia ha decretat el secret d'actuacions.

