Villarejo: «Gràcies a l'operació Catalunya el tema dels 'catalinos' no es va escapar de les mans»

L'exministra de Defensa i exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va promoure l'operació Catalunya per aconseguir informació compromesa de líders independentistes, segons l'excomissari José Manuel Villarejo, ara empresonat. Segons uns àudios als que ha tingut accés La Vanguardia entre l'expolicia i el seu soci Adrián de la Joya, Cospedal i la llavors líder del PP català, Alícia Sánchez Camacho, haurien estat darrere de l'operació parapolicial, que també va enfrontar els dos sectors dels PP, amb l'altre encapçalat per l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.Segons aquestes mateixes converses, Sáenz de Santamaría hauria retret a Cospedal que l'operació Catalunya estaria empitjorant la situació, en atacar l'independentisme i aquest reaccionar amb més força. "És al contrari, gràcies a l'operació Catalunya el tema dels catalinos no s'ha escapat de les mans encara", assegura Villarejo a la gravació.Segons la conversa, del 14 de febrer del 2017, Sánchez Camacho hauria estat treballant en la mateixa línia de Cospedal i apunta cap a maniobres per part de l'expresidenta –a qui es refereix en diverses ocasions com la petita– per perjudicar les seves imatges. "L'Alicia és la Cospe. Van contra la Cospe. El que ja li vaig anticipar és que ells volen presentar una imatge. Em refereixo a la petita, que el tema de Catalunya s'ha espatllat perquè la Cospe va promoure l'operació", explica l'excomissari.Aquesta gravació amb el seu soci hauria tingut lloc, segons apunta La Vanguardia , després d'un missatge d'Ignacio López del Hierro, marit de l'exministra de Defensa, amb qui Villarejo mantenia contactes, just després d'haver vist publicada una informació per part de Público on s'identificava Sánchez Camacho com a impulsora de l'operació, com explica l'expolicia a la conversa amb de la Joya. En aquest sentit, l'excomissari creu que la publicació d'aquestes informacions contra Sánchez Camacho haurien estat realment un atac contra Cospedal.També a la mateixa gravació s'hi relata que va ser Sánchez Camacho qui va organitzar l'enregistrament del dinar amb Vicky Álvarez, l'exnòvia de Jordi Pujol Ferrussola, a La Camarga, i explica que Álvarez també era una col·laboradora seva i li hauria passat informació sobre el cas Pujol. A la conversa Villarejo explica que ell mateix va donar aquesta informació a Eugenio Pino i al llavors director general de la policial, Ignacio Cosidó.L'operació Catalunya hauria estat una operació parapolicial per aconseguir informació de líders independentistes o nacionalistes, com els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Jordi Pujol o l'exalcalde de Barcelona Xavier Trías per tal de filtrar-les als mitjans de comunicació i així desacreditar-los públicament, per poder perjudicar l'independentisme. Villarejo va formar part del grup organitzat dins la policia, dirigit per l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor