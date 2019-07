Els Bombers donen per controlat l'incendi al polígon de Tarragona

S'aixeca el confinament a indústries veïnes de MIASA a polígon Entrevies #Tarragona. @bomberscat segueixen treballant per apagar l'incendi — Protecció civil (@emergenciescat) 7 de juliol de 2019

Incendi a MIASA al polígon Entrevies #Tarragona segueix cremant productes emmagatzemats sense risc per a la població. NO us hi acosteu per deixar treballar @bomberscat i cossos @emergenciescat En algun moment flames poden créixer momentàniament. CAP persona afectada — Protecció civil (@emergenciescat) 7 de juliol de 2019

Els Mossos tallen tots els accessos al polígon Entrevies, on cremen dos dipòsits d'isobutà. no hi ha hagut ferits. Informa @JonathanOca https://t.co/OzX2f3lRmQ pic.twitter.com/wU9ADPGnbX — NacióTarragona (@naciotarragona) 7 de julio de 2019

Incendi a l'empresa Miasa Logística de Tarragona Foto: Jonathan Oca



Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi en una nau industrial de l'empresa logística Miasa, situada al polígon industrial Entrevies de Tarragona i que, entre els productes que emmagatzemava, hi havia alguns productes químics en petita quantitat.En una roda de premsa a l'edifici CAT112 de Reus, tant la Generalitat com l'Ajuntament de Tarragona han remarcat que no hi ha hagut "cap perill" per a la població i que per això no se n'ha decretat el confinament. A més, ja s'ha aixecat el confinament dels treballadors de les empreses més pròximes. El director dels serveis territorials d'Interior a Tarragona, Joan Carles de la Monja, ha assegurat que "la situació està controlada" i preveu que en les properes hores es desactivi el Pla d'emergències químiques PLASEQCAT.Els Bombers continuen treballant en l'extinció del foc, que no ha afectat a la població. De fet, no hi ha hagut ferits i no s'ha decretat el confinament general de la població pròxima. A més, s'ha reobert la circulació de les dues carreteres que estaven afectades per l'incendi, la C-31B i l'N-340.Les medicions de l'aire fetes a la zona pel grup de control ambiental de la Generalitat han descartat fins ara la presència de productes tòxics. Protecció Civil remarca que l'incendi segueix cremant productes emmagatzemats, però que no hi ha risc per a la població. Tot i això, demana no acostar-se a la zona per deixar treballar els equips d'emergències.Almenys 20 dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'incendi de dos dipòsits d'isobutà i la nau de l'empresa Miasa Logística. La companyia està ubicada al polígon Entrevies de Tarragona. Fins al lloc s'hi han desplaçat cinc unitats del SEM i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Tarragona.De moment, segons fonts de Protecció Civil, no hi ha cap persona afectada o atesa pel SEM per causes d'aquest accident.Des de Protecció Civil alerten als ciutadans que no s'acostin al polígon i que noten molèsties que tanquin les finestres. S'ha activat l'alerta PLASQCAT però no han sonat les sirenes de risc químic perquè només és necessari el confinament a la zona de la indústria, al polígon Entrevies. El 112 ha rebut centenars de trucades de ciutadans alertant dels fets.Les mesures del grup de control ambiental, a un quart de cinc de la matinada, preses a la zona de Tarragona donen valors dins la normalitat i segons fonts oficials, no es detecta la presència de productes tòxics.Més imatges de l'incendi, cedides pels veïns de la zona:Els Mossos d'Esquadra i agents de la Policia Local de la Canonja han tallat els accessos a l'N-340 i a la C-31B.

