L'emotiu vídeo dels perjudicats de la Ribera d'Ebre per recaptar fons després de l'incendi

Emotiu vídeo de la nova iniciativa per ajudar els afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. La plataforma Rebrotem ha posat en marxa una campanya de micromecenatge que té per objectiu retornar la vida a la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià , les comarques afectades per l'incendi que va començar a la Torre de l'Espanyol i va afectar més de 5.000 hectàrees.En el vídeo es pot veure la devastació de l'incendi i les persones que n'han sortit perjudicades. "Ens arremangarem, rebrotarem i amb la teva ajuda ho aconseguirem" remarca la iniciativa que vol recaptar entre 50.000 i 250.000 euros. Es poden fer aportacions de diversos imports i es pot apadrinar hectàrea per hectàrea la superfície calcinada. De moment, ja se n'ha recaptat més de 10.000 euros.El vídeo és una producció de Lupini & Ratini, amb música de Maria Arnal i Marcel Bagés amb el tema "A la vida" d'Ovidi Montllor, i imatges de dron cedides per Best Media. La iniciativa també compta amb el suport dels ajuntaments dels municipis afectats.Les primeres accions que es duran a terme amb la recaptació es destinaran a la reparació d'explotacions agràries amb caràcter d'urgència i, posteriorment, en diferents iniciatives de reforestació i divulgació, entre d'altres.